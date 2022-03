Claudio X. González recibió críticas por “usar como propaganda” la marcha del 8M

El magnate celebró la marcha por el Día Internacional de la Mujer en su cuenta de twitter (Foto: Cuartoscuro/Infobae México/Karina Hernández)

El fundador de la organización de oposición Sí por México, Claudio X. González, fue criticado por mujeres en redes sociales, luego de que compartió dos imágenes de la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México.

La primera imagen que publicó en su cuenta oficial de Twitter fue una donde se ve a una joven abrazando a una policía, perteneciente al escuadrón Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país, ante la cual solo se limitó a escribir: “Así…”.

De acuerdo a lo que muchos internautas interpretaron de su palabra, el empresario aplaudió que, en lugar de presentarse conatos de bronca entre civiles y autoridad, las mujeres estuvieran “apreciando” la labor de las uniformadas con abrazos y al entregarle flores.

Sin embargo, lo que pareció un gesto de apreciación del hecho, resultó en fuertes señalamientos para el magnate, pues una de las protagonistas -la usuario @Jualicra” del hecho le pidió no utilizar su foto para realizar propaganda a su favor.

“Señor @ClaudioXGG no use una foto de mi persona para su propaganda. No le autorizo el uso de mi imagen en su perfil”

La abogada Julia Álvarez sentenció que no autorizó el uso de su imagen en el perfil del empresario (Foto: Twitter/@Jualicra)

“Obedece, Claudio”, “Eran las feministas 4T, un ejemplo”, “¿Verdad que no somos iguales, Claudio?”, “Jajaja qué bueno que ya estás del lado de la 4T”, fueron algunas de las palabras que se pueden leer en las respuestas que recibió González Guajardo en su tuit.

No obstante, ahí no se quedó el empresario, puesto que minutos más tarde volvió a compartir otra fotografía de algunos colectivos feministas reunidos en los alrededores del Monumento a la Revolución; a tal escena solo se limitó a redactar: “Nos dan ejemplo. Bravo”.

Pese a que ese mensaje recibió más de 11 mil “me gusta”, en los comentarios se pudieron leer más comentarios, como el de la publicación anterior, en donde le recordaron que la marcha no fue a favor de sus intereses, sino por la erradicación de la violencia de género, así como una denuncia a las cifras de feminicidios en el país.

“No se confunda, la marcha no fue contra AMLO”, “Es una marcha feminista, mens*…No ante AMLO. Pero entiendo, está tan derrotado que necesitas una pizca de triunfo”, “No como otros que se manifiestan en coche xD”, “No, señor, no se suba a algo que no le corresponde”, “Casi el mismo número de Frenaaa”, fueron algunas de las respuestas que recibió.

González Guajardo recibió críticas por "subirse" al movimiento feminista (Foto: Twitter/@ClaudioXGG)

No obstante, pese a las críticas que recibió el opositor al gobierno federal, la cordialidad entre mujeres manifestantes y la policía fue aplaudida en redes sociales, tanto así que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, agradeció los gestos que se vivieron en la marcha del 8M.

Una vez concluida la movilización, mediante sus redes sociales, la mandataria compartió dos videos. En el primero se puede ver a las policías unirse a la marcha, acto que fue aplaudido por las mujeres que se encontraban en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes.

En el segundo, se observó la misma acción desde otro ángulo. Ante tal acto de solidaridad entre mujeres, la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) indicó que con o sin uniforme, todas las presentes son mujeres conscientes.

Finalmente, Sheinbaum Pardo destacó que la mayor parte de la manifestación se desarrolló pacíficamente, por lo que agradeció la labor de la policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

