Mariana Rodríguez se disculpó tras ir a marcha del 8M: “Perdón por haber dicho que no era feminista”

Mariana se disculpó por sus actitudes en el pasado (Foto: IG @mariandzcantu)

Como cada 8 de marzo, el martes pasado se llevaron a cabo diversas marchas y manifestaciones en México con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Ante esto, Mariana Rodríguez acudió a la manifestación que partiría de la Explanada de los Héroes en Nuevo León y que atravesó las principales calles de Monterrey. Así, desde su cuenta de Instagram la influencer compartió su experiencia.

“Hoy acudí a mi primera marcha en el Día Internacional de la Mujer. Acudí en silencio. Acudí por mí y por todas. Quiero empezar por pedir perdón. Perdón a todas aquellas que ya no están con nosotros, perdón a todas las que no alcanzaron a recibir ayuda, perdón por todas aquellas que sufrieron violencia de manera invisible”, comenzó.

En la imagen de su post se le puede observar en medio de una multitud de mujeres alzando el puño y con una gargantilla morada en el cuello. Además, La Chavacana, se mostró arrepentida por su actitud y pensamiento sobre la lucha contra la violencia de género en el pasado.

La influencer gritó consignas junto a las mujeres que fueron a manifestarse (Foto: IG @mariandzcantu)

“Pero sobre todo, perdón por haberme sentido ajena tantos años, por haber pensado que como yo no sufrí violencia, yo no tenía por qué marchar. Perdón por haber juzgado desde mi privilegio. Perdón por haber dicho que no era feminista. Aprendí tanto, aprendo tanto y seguiré aprendiendo tanto que, hoy más que nunca, estoy consciente de la gran responsabilidad que tengo y de los grandes cambios de fondo que debemos hacer. Estoy con nosotras hoy y siempre”, condenó.

La fotografía que actualmente cuenta con casi 200 mil me gusta, rápidamente comenzó a recibir reacciones de las internautas. Quienes aplaudieron a Mariana por reconsiderar su postura y acudir a manifestarse con la población.

“Muy bien por ti en reconocer, con eso inicia tú lucha por ellas”, “Gracias por abrir los ojos, salir de tu burbuja privilegiada”, “Felicidades. Solo ahora espero recibas el mismo apoyo y respeto, porque veo que te han atacado mucho, precisamente por querer ayudar”, No solo el 8 de marzo debemos apoyarnos entre las mujeres si no todo el año [sic]”, fueron algunas de las menciones que llenaron la caja de comentarios.

La influencer acudió a la marcha del 8M y se tomó fotos con las asistentes (Foto: IG @mariandzcantu)

Desde sus historias de Instagram, Mariana Rodríguez compartió algunos clips en donde la etiquetaron asistentes de la marcha, en donde se le ve brincando al ritmo de consignas como “el que no brinque es macho”, “no es piropo, es acoso” o “mujer escucha, esta es tu lucha”.

Y es que en el pasado, la Primera Dama de Nuevo León, a dado de qué hablar en más de una ocasión. En un antiguo video, la influencer promocionó un curso llamado “En casa” en el que se enseña a lavar, planchar, tender camas, entre otras tareas domésticas. Invitó a sus seguidores a enviar a sus empleadas de casa, ya que también las pueden capacitar.

Por ello recibió fuertes críticas, ya que muchos consideraron innecesarios los cursos y clasista la forma en que los promovió.

También en 2018, la blogger subió una historia en su cuenta de Instagram en la que hizo una reflexión para sus seguidores sobre los obstáculos que la vida le ha puesto, pero también ha logrado superar, algunos de ellos fueron cuando se le cayó su iPhone en la Marina, cuando perdió sus chanclas y cuando se le desprendió un dije de San Benito.

