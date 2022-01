El curioso detalle que esconde el reloj del Palacio de Gobierno de Guadalajara

Por más de 100 años se ha mantenido el recuerdo de la Revolución mexicana en el reloj del Palacio de Gobierno de Guadalajara (Foto: Instagram/@annecamarena)

El Palacio de Gobierno es uno de los edificios más emblemáticos del Centro Histórico de Guadalajara; sus muros de estilo barroco guardan incontables secretos de distintos periodos de la historia de México, entre ellos la Revolución Mexicana.

Fue el 30 de enero de 1915, en medio del movimiento armado, cuando las tropas villistas arribaron a la Perla Tapatía con la intención de recuperar la ciudad que se encontraba en manos de los carrancistas de Manuel M. Diéguez.

De acuerdo al cronista de Jalisco, José María Muriat, a las 17:00 horas de aquella tarde de enero un integrante de las tropas de Francisco Villa balaceó el reloj del Palacio de Gobierno cuando entraron a Guadalajara, dejando como huella un agujero en reloj entre las manecillas que apuntaban la hora.

Se cuenta que aquel hombre que detonó el arma fue el coronel Jesús Medina quien era familiar del entonces gobernador de Jalisco, Julián Medina. El motivo de dicho acto fue el de detener el reloj para que los jaliscienses recordaran la hora exacta en la que fueron liberados de las tropas carrancistas.

El agujero permaneció durante muchos años en el reloj del Palacio de Gobierno hasta que en la administración de 2007-2013 la fachada fue restaurada, no obstante, se mandó a hacer una réplica del balazo en el cristal del reloj para recordar este hecho histórico. (Foto: Twitter/@VMundoNuevo)

El emblemático edificio fue construido en un terreno que perteneció a la familia del Alarife Martín Casillas, quienes también edificaron la Catedral de esta ciudad. En 1650 la familia vendió a las autoridades dicha parcela y comenzó la construcción de un modesto edificio de adobe, sin embargo, cien años después un terremoto terminó desplomando la primera versión del Palacio de Gobierno. Fue hasta el año 1750 que gracias al sacerdote político e historiador, Mota Padilla, comenzó la nueva edificación del inmueble.

Cabe mencionar que en aquellos días México se encontraba bajo el yugo de la corona española, quienes cobraban numerosos impuestos a los habitantes de Guadalajara; por otro lado, el rey Carlos IV había prohibido la venta y producción de bebidas alcohólicos, únicamente se podían consumir vinos elaborados en bodegas europeas.

Debido a la Ley Seca impuesta por los españoles, los tapatíos no podían reportar ingresos de la venta de bebidas embriagantes, pero esta medida no sólo no detuvo su producción sino que propició el comercio ilegal de tequila y por su parte, el gobierno utilizó los impuestos recaudados para la nueva construcción del Palacio de Gobierno.

El Palacio de Gobierno de Guadalajara fue financiado con el pago de impuestos que los habitantes realizaban a la corona española (Foto: Twitter/@MonrazDiego)

De acuerdo a datos del gobierno de Jalisco, la construcción de este icónico proyecto estuvo a cargo de Manuel José Conique y Nicolás Enrique del Castillo, por orden del Gobernador Don José de Basarte. Su fachada principal está compuesta por 11 balcones que tienen vista hacia la Plaza de Armas, el estilo arquitectónico que predomina es el barroco y está adornado con cantera rosa del municipio de Huentitán.

En su interior se encuentran grandes obras de arte entre las que destacan tres murales del artista mexicano José Clemente Orozco: “Lucha social”, “El circo político’' y “Fuerzas tenebrosas”. También bajo la escalera principal se encuentra un relieve esculpido en bronce que recuerda la ocasión en la que Benito Juárez estuvo a punto de ser asesinado por sus enemigos en ese lugar.

El edificio es uno de los sitios más importantes del centro histórico de Guadalajara y en sus muros alberga no solo el recuerdo de grandes acontecimientos históricos sino también grandes obras de arte. (Foto: Twitter/@FrensiArk)

Durante muchos años el Palacio de Gobierno de Guadalajara fue la sede del gobierno federal lo que lo llevó a ser también el escenario de grandes momentos históricos como la firma del decreto para abolir la esclavitud que protagonizó Miguel Hidalgo y Costilla el 26 de noviembre de 1810.

A su vez, en 1858 este sitio también fue brevemente la sede del gobierno de Benito Juárez hasta que el 14 de marzo del mismo año estuvo a punto de ser asesinado por sus enemigos en las inmediaciones del recinto.

Actualmente el histórico edificio es el epicentro del poder ejecutivo del estado de Jalisco y ahí se encuentra la oficina del gobernador en turno, no obstante, también funciona como museo y se pueden realizar visitas guiadas para disfrutar no solo de su imponente arquitectura civil sino de todos los secretos históricos que alberga.

