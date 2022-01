Jalisco pedirá pruebas PCR y certificados de vacunación para acceder a espacios públicos

La prueba PCR tendrá que ser de 24 horas antes de la vacunación (Foto: Cuartoscuro)

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que, en conjunto con las autoridades de la Secretaría de Salud local, se tomó la decisión de solicitar certificado de vacunación o prueba PCR para ingresar a espacios de entretenimiento o recreativos en la entidad a partir del próximo viernes 14 de enero.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario jalisciense aseveró que se realizó una evaluación profunda del desarrollo de la pandemia en la entidad, con énfasis en el desarrollo de las últimas semanas tras el repunte de contagios debido a la llegada de Ómicron a México, por lo cual se pensó que era la mejor alternativa ante la contingencia sanitaria.

“Luego de una profunda evaluación de la pandemia, en la mesa de salud se estableció que, entre otras cosas, a partir del viernes se tendrá que presentar certificado de vacunación o prueba PCR negativa al #COVID19 para entrar a espacios de entretenimiento y recreación”

Enrique Alfaro aseguró que la decisión se tomó tras analizar la evolución de Ómicron en México (Foto: Twitter/@GuruPolitico)

Asimismo, refirió que si existe algún problema con el certificado de salud que emite la dependencia de salubridad federal, se podrán presentar las papeletas que fueron llenadas a mano durante los días de vacunación.

Se agregó que también serán válidos los certificados de salud que se hayan otorgado en el extranjero, en caso de que algún ciudadano haya realizado un viaje para inocularse fuera del territorio nacional.

En cambio, para aquellos que aún no se han vacunado o prefirieron no acceder al fármaco tendrán la oportunidad de estar presente en los espacios públicos, puesto que deberán de presentar una prueba PCR negativa con no más de 48 horas de vigencia.

De acuerdo a la información que se profundizó en el sitio web de la entidad federativa, los establecimientos que pedirán dichos requerimientos de forma obligatoria son los casinos, bares y antros, estadios (los cuales tendrán aforo a 60%), conciertos, salones de eventos, centros de convenciones y en eventos masivos.

Los estadios de Jalisco tendrán aforo reducido (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Además, se informó que desde este 11 de enero hasta el 12 de febrero estarán suspendidas las fiestas patronales, fiestas del hijo ausente, peregrinaciones, fiestas en calles, posadas, ferias y kermeses.

“Desde el gobierno continuaremos con la vigilancia epidemiológica y la búsqueda activa de casos, así como el monitoreo continuo para el cumplimiento de los protocolos de acción ante COVID-19″, notificó el gobierno local.

Finalmente se pidió a toda la ciudadanía seguir practicando las medidas de prevención, por lo cual “todas las personas deben de usar de forma obligatoria y permanente el cubrebocas en espacios públicos”, así como a aislarse en caso de presentar síntomas y la posterior prueba para confirmar o descartar algún contagio.

Los contagios han aumentado exponencialmente en todo el país (Foto: EFE/Alex Cruz)

En tanto, este martes la Secretaría de Salud (SSa) dio a conocer que México alcanzó la cifra de 4 millones 170 mil 066 contagios confirmados acumulados; mientras que se han presentado 300 mil 574 defunciones desde marzo de 2020.

En las últimas 24 horas se impuso un nuevo récord de contagios en un solo día, pues 33 mil 626 nuevas personas presentaron el cuadro sintomático y un diagnóstico positivo a la enfermedad de COVID-19. En tanto, fueron 162 las personas que perdieron la vida a causa del nuevo coronavirus.

Finalmente, hasta el día de hoy, 82,482,249 personas han sido reportadas como vacunadas, es decir, que han recibido al menos una dosis del inmunológico. Del total, el 91% ya cuenta con el esquema completo, mientras que 8,245,509 se encuentran a la espera de la dosis de refuerzo

