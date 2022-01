Renunció jefe de policía de la FGR ligado a Genaro García Luna y Cárdenas Palomino

Antonio Pérez García (Foto: Policial Federal)

Antonio Pérez García presentó su renuncia a la titularidad de la Policía Federal Ministerial, puesto que ostentaba desde el año 2020, a pesar de no haber pasado los exámenes de confianza realizados por la Fiscalía General de la República (FGR); el ex funcionario fue uno de los colaboradores cercanos de Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino, altos mandos de seguridad durante el mandato del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, quienes actualmente se encuentran procesados por diversos delitos.

De acuerdo con información de Animal Político, Manuel de Jesús Gómez fue designado como nuevo jefe de la Policía Federal Ministerial tras la salida de Pérez García, un ingeniero agrónomo con más de 30 años de experiencia al interior de la FGR.

La renuncia de Pérez García habría sido fruto de un acuerdo común con el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien lo habría designado en agosto del 2020 tras sustituír a Vidal Diazleal Ochoa, antiguo jefe policial que ocupaba el puesto desde antes de la transformación de la dependencia, en la antigua Procuraduría Federal de la República (PGR).

*Información en desarrollo