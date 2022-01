López Obrador pide a Felipe Calderón explicar caso de exministro García Luna

Fotografía cedida hoy, por presidencia de México, del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México. EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 6 ene (EFE).- El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este jueves al expresidente Felipe Calderón (2006-2012) una explicación sobre su exministro de seguridad pública, Genaro García Luna, quien se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de nexos con el narcotráfico.

"Nos debe (Felipe) Calderón esa explicación independientemente de lo legal", afirmó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador consideró que no es suficiente con que Calderón diga que no sabía nada sobre las acciones de su exsecretario, pues es necesario saber qué sucedió.

"(Que explique) ¿Cómo conociste a ese señor? ¿Por qué lo nombraste? ¿No te diste cuenta de cómo actuaba, su prepotencia, su arrogancia? ¿Nunca te dijo nadie que estaba actuando en contubernio con la delincuencia?", cuestionó.

Y recordó que existen testimonios de que Calderón fue informado de las acciones de García Luna, como el del general Tomás Ángeles Dauahare, quien presuntamente habría advertido al exmandatario.

"Pero como si nada hubiese pasado, siguen dándose baños de pureza porque esa es la característica del conservadurismo, es un prototipo, entonces son de las cosas que tenemos que ir resolviendo", indicó.

López Obrador aseveró que en su Gobierno ya no hay lugar para la impunidad y reiteró que no se darán por vencidos cuando se trata de luchar por la Justicia.

Por su parte, Mario Delgado, presidente del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), apoyó la petición de López Obrador.

"El pueblo de México sigue esperando una explicación de Felipe Calderón sobre los actos de su narcosecretario García Luna, preso por proteger a un grupo de la delincuencia organizada", escribió en su cuenta de Twitter.

García Luna, que fue secretario de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn (Nueva York) a la espera de su juicio ante una corte federal de Estados Unidos.

El exsecretario fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas (Texas, EE.UU.), acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, mientras era el encargado de la seguridad nacional de México.

De acuerdo con el Gobierno estadounidense, lo anterior habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.

En agosto pasado, un tribunal de Nueva York retrasó hasta el 26 de octubre la vista previa del juicio del exsecretario.