Segundo contagio de AMLO: quiénes estuvieron cerca del presidente en días recientes

Algunos funcionarios asistieron hasta dos veces seguidas a las conferencias mañaneras la semana pasada (Fotos: Cuartoscuro/Presidencia de la República)

Este lunes 10 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que dio positivo a COVID-19 por segunda vez en menos de un año. La información la difundió a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde indicó que presenta síntomas leves.

Pese a que esta mañana el tabasqueño se presentó a la conferencia mañanera de Palacio Nacional con molestias en la garganta y voz ronca, las alarmas de un posible contagio de SARS-CoV-2 iniciaron desde el pasado 7 de enero cuando la titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier, informó que se aislaría de la vida pública debido a que contrajo el virus.

Y es que ambos personajes habían entablado una reunión privada en la residencia del mandatario mexicano; sin embargo, AMLO no confirmó qué día en específico fue cuando se encontraron, sólo notificó que fue entre el día lunes o martes de la semana pasada, es decir, el 3 o 4 de enero.

El mensaje con el que el presidente de México confirmó su nuevo contagio de COVID-19 (Foto: Twitter/@lopezobrador_)

Sin embargo, ante la alta propagación de la cepa Ómicron, algunos de los funcionarios de la Cuarta Transformación podrían estar en alto riesgo de haber contraído el virus durante su visita al Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

El 3 de enero, uno de los días en que el mandatario se pudo haber reunido con Tatiana Clouthier, estuvieron presentes en la conferencia de prensa: Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía (Sener); Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y Vocero de la Presidencia; así como el invitado especial Jeremy Corby, integrante del Parlamento del Reino Unido y exlíder del Partido Laborista.

Un día después, el 4 de enero, estuvieron presentes Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores; Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional y, de nueva cuenta, Jesús Ramírez Cuevas.

Jorge Alcocer fue uno de los invitados de la conferencia mañanera (Foto: EFE/ Madla Hartz)

El 5 de enero sólo se tuvo la visita de dos funcionarios y se trató de Ana Elizabeth García Vilchis, directora de Redes de la Vocería de la Presidencia y titular de la sección Quién es quién en las mentiras de la semana, así como de nueva cuenta Ramírez Cuevas.

En tanto, el 6 de enero, un día antes de que se diera a conocer el contagio de la titular de Economía, AMLO contó con la compañía de Carlos Torres Rosas, coordinador general de Programas para el Desarrollo, perteneciente a la Secretaría del Bienestar.

Finalmente, el 7 de enero, minutos después de que Clouthier anunció su estado de salud por medio de su cuenta de Twitter, se llevó a cabo la conferencia mañanera. En dicho evento, el presidente sentenció que no se realizaría la prueba debido a que no tenía síntomas. No obstante, como en la mayoría de los eventos, el único que lo acompañó fue Jesús Ramírez Cuevas.

Jesús Ramírez Cuevas puede estar en alta probabilidad de contagio, debido a que compartió varios días con el presidente López Obrador (Foto: @sarapablo1/Twitter)

A diferencia de algunos meses atrás, durante el segundo fin de semana del año el mandatario mexicano se mantuvo en la Ciudad de México y no realizó ningún viaje oficial a alguna entidad federativa, con lo cual se cortaron algunas cadenas de contagio.

No obstante, este 10 de enero, pese a ya presentar síntomas de un posible contagio, el jefe del Ejecutivo se presentó ante los medios de comunicación sin cubrebocas, con lo cual pudo generar algún contagio debido a la emisión de saliva cuando hizo sus declaraciones o la respiración forzada debido al contagio. Los funcionarios que estuvieron junto al tabasqueño fueron de nueva cuenta Ricardo Sheffield Padilla y Rocío Nahle García.

Es importante aclarar que no sólo están en riesgo los funcionarios, sino todos aquellos que asisten día a día al evento que organiza la Presidencia de la República, ya sea como personal del Estado o como personas de prensa acreditadas, por lo cual, es importante que revisen el desarrollo de la enfermedad y se practiquen una prueba para descartar algún contagio, así como seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias.

