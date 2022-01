“Estoy muy bien”: AMLO dijo no tener síntomas de COVID-19 pese a haberse reunido con Tatiana Clouthier

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que pese a haberse reunido hace unos días con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien este viernes anunció estar contagiada de COVID-19, él no tiene ningún síntoma de la enfermedad.

“(...) Yo me reuní con ella hace como tres días, el lunes o el martes, (y) no tengo yo síntomas. La verdad es que estoy muy bien, no tengo síntomas, cuando uno tiene síntomas es cuando tienen que hacerse la prueba, (pero) estoy muy bien”, enfatizó.

Incluso dijo que ya ha regresado a practicar béisbol, por lo que ya se ha recuperado del desgarre que tuvo en una pierna hace algunos meses cuando practicaba el deporte.

FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO/ARCHIVO

Durante su conferencia matutina de este viernes en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador reconoció que aunque la variante Ómicron está causando más contagios, no ha dejado más fallecimientos como las otras cepas.

“No tengo síntomas, pero sí son varios los que tienen COVID de esta nueva variante que conocemos, afortunadamente están saliendo (de la enfermedad) con muy pocos síntomas, un poco de calentura pero un día, no mucha, dolor de garganta pero básicamente eso”, dijo

Información en desarrollo...