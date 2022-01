Elecciones 2024: encuesta ubica a Tatiana Clouthier por encima de Monreal, debajo de Ebrard y Sheinbaum

Al interior de Morena muchos nombres se perfilan para la presidencia (Fotos: EFE/Cortesía Senado)

A poco más de dos años de que se lleven a cabo las elecciones para renovar el Poder Ejecutivo Federal, las piezas al interior de los partidos políticos y coaliciones comienzan a acomodarse para perfilar a aquellos que buscarán ser la o el siguiente presidente de México.

Ante tal escenario, en la séptima edición de Los presidenciables 2024, realizada por la casa encuestadora C&E Research, al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se observó el arribo de nuevos nombres y perfiles para encabezar la sucesión del puesto que hoy ostenta el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin embargo, quien más sorprendió fue la actual titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier Carrillo, quien con el 10% de las preferencias se posicionó en el tercer lugar y desbancó a Ricardo Monreal Ávila, líder de Morena en el Senado de la República.

De acuerdo a este estudio de opinión, Monreal Ávila no solo cayó al cuarto lugar al interior del instituto político en el poder, sino que perdió más del 8% de las preferencias; tan solo en el mes de julio obtuvo el 13.8%; mientras que en este enero de 2022 alcanzó apenas el 5%.

De acuerdo al estudio de la casa encuestador, al interior de Morena Tatiana Clouthier desbancó en preferencias a Ricardo Monreal (Foto: C&E Research)

No obstante, Clouthier Carrillo no fue la única que obtuvo más puntos porcentuales que el exgobernador de Zacatecas, pues, pese a que no forma parte de las filas de Morena, en la encuesta se agregó al diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, quien obtuvo el 6% de las preferencias para encabezar la posible coalición de la Cuarta Transformación.

A pesar de esto, quienes se siguen perfilando como los favoritos para ser los abanderados del partido guinda son el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los cuales alcanzaron el 39 y 33 por ciento, respectivamente.

Sobre estos dos personajes, en el estudio de la casa encuestadora también se preguntó: “En relación a Morena, si la contienda interna fuera solamente entre dos ¿Quién le gustaría que fuera el candidato?”, los resultados apuntaron como favorito al exjefe de Gobierno del Distrito Federal con el 62%; mientras que la exalcaldesa de Tlalpan obtuvo el 38% de las preferencias.

Finalmente, en la encuesta también aparecieron el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, con el 3%; seguido del empate con 2% del embajador de México ante los Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, y la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García.

La Secretaría de Economía ya ha sido señalada como posible presidenciables en diferentes ocasiones (Foto: EFE/Álvaro Padilla)

Pese a la sorpresa de los resultados de la encuesta, no es la primera vez que Clouthier es señalada como una posible candidata a la Presidencia de la República, incluso ha sido constantemente cuestionada al respecto y siempre ha respondido en que está concentrada en “vivir el presente”.

La ocasión más reciente fue el pasado mes de julio, cuando en entrevista con Azucena Uresti, aseveró que su principal preocupación se encuentra en realizar el trabajo que le fue encomendado desde Palacio Nacional, el cual beneficia día a día a los mexicanos.

“Yo digo que aquí lo que tenemos que ver y lo que hemos dicho siempre: la importancia de trabajar y vivir en el presente. El presente nos permite crear condiciones para servirle a México y al compromiso que tenemos con el presidente”

