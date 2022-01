“Ya se tardaron”: AMLO reprochó a las universidades por retrasar el regreso a clases presenciales

Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó nuevamente un llamado a las universidades a regresar a clases presenciales, pues argumentó que ya es tiempo de que se normalice todo lo educativo y que en el nivel superior “ya se tardaron”.

“Y vuelvo a hacer un llamado respetuosamente a las universidades, porque ya se pasaron; son muchas universidades que no regresan a clases presenciales. Porque nada sustituye a las clases presenciales, además no todos tienen oportunidades de contar con internet, la escuela es el segundo hogar”, comentó durante la conferencia matutina.

Desde Palacio Nacional, AMLO habló sobre el regreso a clases en todos los niveles educativos: informó que la mayoría de los estados volvieron a clases a nivel básico, y que sólo algunos estados decidieron esperar una semana, pero que de igual forma están preparándose para regresar a clases.

“Nosotros lo que estamos recomendando es que se regrese a clases, no ya problema mayor, aquí vamos a estar informando. Los papás y las mamás nos ayudan mucho, si un niño está con problemas de garganta, se siente mal, pues que no vaya a la escuela y se quede en casa. Si está bien, no hay problema que vaya; hay controles también en la escuela. Tenemos que seguir con clases presenciales”, explicó el mandatario.

Información en desarrollo...