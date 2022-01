Claudia Sheinbaum sobre Ómicron en CDMX: “No hay alarma frente al incremento de casos”

(Foto: CDMX)

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que en la Ciudad de México no hay ninguna alarma por aumento de casos de COVID-19, debido a que las hospitalizaciones y muertes por la enfermedad viral se mantienen estables.

Ante ello, la mandataria capitalina señaló que seguirán las mismas medidas sanitarias. Cabe recordar que en conferencias de prensa anteriores, también ha rechazado la suspensión de actividades ante el aumento de casos.

Sheinbaum adelantó que a partir de la siguiente semana se incrementará el número de quioscos a fin de realizar pruebas gratuitas para detectar COVID-19.

“Por el momento es lo que se viene dando de las medidas sanitarias. No hay ninguna alarma, digamos en la ciudad, frente al incremento de casos dado que no se representan en términos de hospitalizaciones, y la otra parte importante es decir que hay contagios, pero la enfermedad no es grave eso es gracias a la vacunación”, aseguró tras la entrega de obras en la Escuela Secundaria N.11 “Adriana García Corral”.

(Foto: Cuartoscuro)

La alcaldesa comentó que la estrategia que se va a seguir para prevenir la enfermedad grave por COVID-19 es la vacunación, por lo que pidió a las y los capitalinos permanecer atentos a la información oficial, pero que hasta el momento no hay razón para que se cierren escuelas.





Información en desarrollo