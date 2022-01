Sin cabeza y derribada: así amaneció la estatua de AMLO en Atlacomulco

Fotos: (Twitter/@Guadarios/@ernestoperezgom)

No duró ni tres días completos. Durante los primeros minutos de este 2022, la estatua en homenaje al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Atlacomulco, fue derribada y decapitada.

Hasta este momento se desconoce quién o quiénes fueron los responsables del hecho, pero a través de redes sociales ha comenzado a circular la fotografía de la estatua derribada frente al pedestal en donde se encontraba, además de que ya no tiene la cabeza.

Desde su inauguración el pasado 29 de diciembre, el monumento causó una gran polémica, sobre todo porque fue colocada en el municipio de Atlacomulco, considerado como “la cuna del priismo” y del “Grupo Atlacomulco” al que pertenecen el expresidente Enrique Peña Nieto y su primo, el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.

La efigie fue mandada a hacer por el morenista Roberto Téllez Monroy, quien hasta ese día aún era el alcalde del municipio, toda vez que dos días después dejó el cargo, ya que perdió la reelección a la que se postuló bajo la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Solidario (PES).

La obra fue elaborada por artesanos del municipio de Tlalpujahua, Michoacán y de acuerdo con las autoridades locales, tuvo un costo de 50 mil pesos. Elaborada con cantera rosa y 1.80 metros de altura, fue colocada sobre la avenida Isidro Fabela, en la plaza central de Atlacomulco.

Develan estatua de AMLO en Atlacomulco, municipio que dio vida al PRI (Foto: Facebook/Roberto Téllez Monroy)

De acuerdo con Téllez Monroy, el financiamiento del reconocimiento corrió por su cuenta y funge como “donación al municipio de Atlacomulco”, por lo que tuvo que facturarla para que formara parte del patrimonio

“La idea surgió porque el licenciado es una persona admirable, que le está enfrentando un gran reto, que es abatir esos vicios que siguen imperando. Es una manera de que la gente lo tenga presente”, afirmó el alcalde Monroy en un pequeño evento realizado para develar la estatua.

En su cuenta oficial de Facebook, el alcalde publicó algunas fotografías en donde escribió “honor a quien honor merece”, y donde se pueden apreciar los detalles de la estatua, la cual mostraba una postura firme, con un traje, corbata y con la vista al horizonte.

En redes sociales se hizo popular una falta ortográfica en la placa del monumento, pues el nombre de “Andrés” no porta la tilde con la que se escribe oficialmente. En el caso de “López”, la tilde sí se encuentra.

AMLO en tierra del PRI: así es su estatua de 50 mil pesos en Atlacomulco (Foto: Facebook/Roberto Téllez Monroy)

Aunque el propio López Obrador ha asegurado no ser partidario de este tipo de reconocimientos, durante el 2021 se han develado varios monumentos en su honor en distintas latitudes de México.

“Ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades, en mi caso tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre”, afirmó AMLO en conferencia de prensa el pasado 10 de septiembre. Sin embargo, es evidente que han hecho caso omiso a su palabra.

Uno de los personajes políticos que ha criticado fuertemente la develación de la estatua de López Obrador en Atlacomulco fue el expresidente Felipe Calderón.

El último día del 2021, Calderón Hinojosa consideró que la efigie demuestra que la 4T significa la cuarta etapa del PRI.

“Lo cual demuestra que la 4T significa la cuarta etapa del PRI: 1. PNR, 2. PRM, 3. PRI, 4. MORENA Cada etapa ha tenido la estatua viviente de su líder máximo. Y además… en Atlacomulco”, resaltó.

