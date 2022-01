Epigmenio Ibarra defendió a la 4T tras destrucción de estatua de AMLO: “Los suyos acumulan derrotas”

La imagen fue hallada el 1 de enero tundida en frente de su respectivo pedestal. (Fotos: Twitter/@Guadarios/@ernestoperezgom)

Epigmenio Ibarra volvió a salir en defensa de la Cuarta Transformación (4T) tras los ataques que ésta recibió por la develación de una estatua del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en Atlacomulco, Estado de México (Edomex).

La ola de críticas surgió tan pronto se dio la noticia debido a que la imagen se erigió en el corazón de la cuna del priismo mexicano. A raíz de ello, algunas opiniones predicaron que su destino sería similar a la del expresidente, José López Portillo, a la cual cortaron la cabeza al caballo que lo acompañaba.

Y dicho y hecho, el municipio recibió el 2022 con la efigie derribada y decapitada frente al pedestal en la que se encontraba.

A pesar que el hecho acrecentó la marea de arremetidas opositoras, Epigmenio Ibarra las desacreditó al aseverar que, aún cuando buscan “desatar campañas de odio”, los representantes de quienes las emiten sólo “acumulan derrotas en las urnas y en las calles”.

“Pueden los sicarios de la derecha derribar un monumento que el mismo AMLO habría pedido retirar. Son capaces de actos vandálicos que sirven para desatar campañas de odio en la red. Y sin embargo en las urnas y en las calles Calderón y los suyos acumulan derrotas”.

El cineasta mexicano afirmó que los ataques en contra de la 4T buscan crear campañas de odio en las redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

En 2018 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió su bastión ante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con el triunfo de Roberto Téllez Monroy como presidente municipal de la también sede del “Grupo Atlacomulco”, convirtiéndolo en el primer alcalde no perteneciente al grupo tricolor.

Sin embargo, a partir del 2022 Atlacomulco volverá a sus orígenes priistas tras la victoria de Marisol Arias Flores (por parte de la coalición “Va por el Estado de México”), quien arrebató la oportunidad de que Téllez continuara la alternancia lograda hace tres años.

Es por ello que el alcalde despidió su gobierno con la inauguración del monumento, con valor de 50 mil pesos, a modo de “dejar huella” del paso que el grupo guinda tuvo en el municipio.

Además de la controversia política, el derrocamiento de la estatua también se hizo popular por una falta ortográfica sobre la placa descriptiva, en la cual el nombre de “Andrés” no portaba la tilde con la que se escribe oficialmente.

La imagen del tabasqueño en Atlacomulco tuvo un valor de 50 mil pesos. (Foto: Facebook/Roberto Téllez Monroy)

Cabe recordar que el Jefe del Ejecutivo ha expresado no ser partidario de este tipo de reconocimientos, tanto así que no permitiría el uso de su nombre una vez culminada su actual administración.

“Ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades, en mi caso tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre”, afirmó el pasado 10 de septiembre.

A pesar de ello, en varias ocasiones se ha hecho caso omiso a su palabra: una de las más recientes ocurrió en agosto del 2021 cuando se develó una imagen de bronce en Coyoacán, Ciudad de México (CDMX), organizado por músicos, locutores y artistas de “Realidades en mi Mundo Mágico, A.C”.

Otra más suscitó antes que López Obrador rindiera protesta como el mandatario mexicano. En noviembre del 2018 se instaló una colosal estatua de cantera en el rancho de Rutilio Vargas, donde también se encuentran efigies de Emiliano Zapata y Francisco Villa.

En tanto, un busto del tabasqueño se encuentra resguardada en una bodega a tan solo unos metros de la oficina del presidente, la cual está bajo el poder de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

SEGUIR LEYENDO: