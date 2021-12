Por qué Gertz Manero ha mantenido privada su declaración patrimonial

Gertz Manero tiene propiedades en EEUU valuadas en millones de dólares (Gráfico: Infobae México)

Después de que diversas investigaciones periodísticas dieran a conocer las múltiples propiedades del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, el fiscal concedió una entrevista para Univisión, en la cual, además de admitir que sí posee dos propiedades en Estados Unidos, aseguró que ha decidido mantener privada su declaración patrimonial y de intereses por motivos personales.

Gertz Manero afirmó que se ha reservado los detalles de su patrimonio debido a que podría ser víctima de “posibles extorsiones”, a diferencia de otros servidores públicos que están en una posición parecida a la suya y quienes sí han hecho pública la información sobre sus fortunas o propiedades, pues según el fiscal, lo han hecho “posiblemente porque no tienen una fortuna significativa’'.

El fiscal también aseguró que las investigaciones periodísticas que han salido a la luz durante los últimos meses caen dentro de una “campaña de acoso mediático”, la cual habría iniciado después de la salida de dos funcionarios públicos recientemente relevados de sus cargos.

Aunque no reveló los nombres de estos funcionarios, se rumora que podría tratarse de Julio Scherer Ibarra, ex asesor legal del presidente Andrés Manuel López Obrador; y Santiago Nieto, antiguo director de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), con quien Gertz tuvo roces anteriormente.

Gertz Manero aseguró que podría ser vícima de extorsiones si revela su patrimonio (Foto: EFE/Mario Guzmán)

Los conflictos entre Gertz Manero y Santiago Nieto surgieron después de que el ex titular de la UIF se quejara de que el fiscal no judicializaba las investigaciones de su dependencia en materia de lavado de dinero, mientras que la contraparte alegaba que estas acusaciones no estaban siendo sustentadas de manera correcta.

El periodista Raymundo Riva Palacio aseguró que la disputa entre los dos servidores estaba en su punto más álgido al momento de la renuncia de Santiago Nieto:

“Lo que mostró [la discordia] es que dos de las tres áreas de altísima sensibilidad para el Gobierno del presidente López Obrador en la lucha contra la corrupción, estaban totalmente incendiadas y peleándose dos de las tres personas que más información de inteligencia, de investigaciones y de calidad tienen dentro del gobierno’', afirmó en una entrevista para Univisión.

Asimismo, el periodista Alonso Castillo Cuevas aseguró que el pasado 22 de septiembre pidió a la UIF investigar posibles delitos “vinculados estos con el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero’', por 7,800,000 dólares, los cuales habrían sido depositados en paraísos fiscales.

Castillo Cuevas presentó como prueba un estado de cuenta del banco suizo Julius Bäer a nombre de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal, quien habría realizado “depósitos millonarios”, los cuales se habrían hecho mediante una consultora de inversiones en Panamá.

Gertz Manero afirma que se ha iniciado una “campaña de acoso mediático” en su contra (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

A pesar de haber presentado la denuncia correspondiente ante la UIF, Alonso Castillo Cuevas aseguró que no tiene pruebas que vinculan directamente al fiscal con los movimientos, por lo que espera que la dependencia realice las investigaciones del caso.

Alonso Castillo es hijo de Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, quien fue detenida por la FGR que comanda Gertz Manero por el presunto homicidio culposo de Federico Gertz Manero, el cual ocurrió en 2015 y por el que también ha sido acusada la cuñada del fiscal, Laura Morán.

Durante los últimos meses se han dado a conocer las distintas propiedades del fiscal Gertz Manero, quien posee un departamento en Nueva York frente a Central Park, el cual adquirió en 2012 por 2,400,000 dólares, así como una propiedad en Santa Mónica por la cual pagó 1,100,000 dólares en 2007.

Aunado a esto, es dueño de un inmueble en la Avenida Foch de París, una de las zonas más exclusivas de Europa; y de una casa en un fraccionamiento privado en las Lomas en la Ciudad de México.

