Investigación de la UIF contra Gertz Manero tendría en un hilo su renuncia, advirtió Riva Palacio

Alejandro Gertz Manero y AMLO (Foto arte: Jovani Pérez Silva)

El trabajo de Alejandro Gertz Manero y el apoyo constante del gobierno de la Cuarta Transformación le han valido algunos enemigos, así como una presunta renuncia inventada para sus jefes.

Todo habría comenzado cuando el rumor de una posible de salida de Manero y la filtración de información a la prensa habría dejado al presidente Andrés Manuel López furioso, de acuerdo con la información de Raymundo Riva Palacio.

El columnista advirtió para Ejecentral, que fue a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como se hizo un llegar hasta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una serie de denuncias para investigar el lavado de dinero en diversas personalidades.

Había, además, otros miembros del gobierno de López Obrador vinculados al exconsejero jurídico de la Presidencia, políticos y empresarios.

Además, otros tantos estarían incluso entrometidos en casos como el de Pandora Papers, y aunque por el momento Gertz Manero no será investigado por este caso, lo que no significa que no tenga relación.

Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. EFE/Mario Guzmán

De hecho, Riva Palacio apuntó que Gertz Manero sí es parte de la lista Paradise Papers, donde el fiscal fue ubicado como un participante, específicamente por su trabajo de Jano Ltd.

El Fiscal era el vicepresidente de la compañía, donde se dedicaban al giro de las inversiones personales en las islas caimán. Desde entonces, se le ha perseguido por sus presuntas acciones en la evasión de impuestos.

Ahora, Gertz deberá entregar la documentación dentro y fuera del país, requerida para deslindar de probabilidades.

Aunque las aguas se han calmado un poco para el Fiscal, y para los humos del presidente mexicano, de acuerdo con el columnista, AMLO inició su propia cacería de brujas para dar con el responsable de haber corrido el rumor.

“El presidente ató el jueves las versiones de la salida del fiscal y ganó tiempo, mientras Gertz Manero, hasta ahora, no ha concretado la amenaza. Todo sigue igual, pero todo está muy diferente”, remató.

Investigación de la UIF contra Gertz Manero tendría en un hilo su renuncia, advirtió Riva Palacio EFE/Sáshenka Gutiérrez

AMLO apoya a Gertz Manero

Fue a principios del mes de diciembre de 2021 cuando el presidente de México defendió al fiscal General de la República durante su conferencia mañanera frente a los reporteros de la prensa.

El tabasqueño confió en que el funcionario goza de buena salud; al mismo tiempo, afirmó que no desea que este renuncie a su cargo, pues dijo que le tiene “confianza” y que es un “buen” fiscal.

“Me llama la atención que siempre que lo veo está muy bien de salud, lúcido, es un hombre inteligente, pero bueno, los rumores siempre existen, yo no tengo ninguna información y no deseo que esté enfermo ni tampoco deseo que renuncie porque le tengo confianza y es un buen fiscal”, dijo.

Aunado a esto, reiteró que no tiene una relación cercana con el titular de la FGR, ya que su gobierno respeta la autonomía de dicho organismo. En este sentido, reconoció que el único aspecto en el que colaboran es en el caso Ayotzinapa, pues es necesario dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

(Foto: Cuartoscuro)

A pesar de los escándalos que envuelven al fiscal, el mandatario mexicano no ha titubeado en defender su actuación íntegra en la FGR. De hecho, luego de la determinación del juez de Control, Artemio Zúñiga, de dictar prisión preventiva justificada al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, López Obrador pidió a la población tener confianza en Gertz Manero.

SEGUIR LEYENDO: