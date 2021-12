“Austeridad republicana”: el irónico comentario de Denise Dresser a los lujosos departamentos de Gertz Manero

la politóloga Denise Dresser no tardó en reacciona (Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Una investigación de Univisión reveló en fechas recientes que el fiscal mexicano, Alejandro Gertz Manero cuenta con algunas ostentosas propiedades en Estados Unidos.

Entre estos inmuebles destaca un reluciente y lujoso departamento en la Quinta Avenida de Nueva York (al este de Estados Unidos) que está ubicado en 1 East, 66th Street habría sido adquirido por Gertz en 2012 por un valor de USD 2.4 millones.

Sin embargo, ahí no acaban las adquisiciones del político, ya que Gertz adquirió una propiedad en la calurosa Santa Mónica, que compró por USD 1.1 millones.

Ante esta información, la politóloga Denise Dresser no tardó en reaccionar y con una simple, pero contundente frase decidió arremeter no sólo contra Manero, sino se refirió también al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, autodenominado la Cuarta Transformación.

“Ejemplo de ‘austeridad republicana’” mencionó desde su cuenta de Twitter.

No obstante, la respuesta por parte de los internautas no tardó en aparecer y algunos mencionaron que estas adquisiciones pudieron haberse realizado durante gobiernos pasados.

Dresser arremetió contra Gertz Manero (Foto: Twitter / @Paulguerra16)

“Bienes adquiridos durante los sexenios panistas y su rectoría de la UDLA!! Por qué no precisan esa información??? Ah!! Porque no buscan la verdad sino distorsionar la actual administración”, “señora @DeniseDresserG ¿de verdad no sabe qué es la austeridad republicana? ¿Por qué se empeña usted en ir en contra de la “imagen” de persona inteligente que había formado por años? La politóloga que fue, jamás utilizaría estos conceptos cuando sabe que NO aplican, qué pena”, son algunas de las menciones que acompañan a la publicación.

Respecto a la investigación de las propiedades de Gertz Manero, la información que ha sacado a la luz el medio estadounidense de la mano del periodista, Gerardo Reyes, señala que en medio de los árboles del Central Park emerge el suntuoso departamento del Art déco, propiedad del fiscal.

El rascacielos, obra de la arquitecta Rosario Candela, dispone de espaciosas habitaciones, gimnasio, jacuzzi, y estacionamiento.

Gertz Manero cuestionado por la propiedad, señaló a Univisión que el lujoso departamento está declaradoí ante la Secretaría de la Función Pública.

El interior de uno de los departamentos en el edificio Art déco ubicado en 1 East, 66th Street donde, según Univisión, Gertz Manero adquirió un inmueble

Uno de los capítulos más grises en la vida pública del fiscal tienen su epicentro en las lujosas propiedades que ha adquirido. Una de ellas, localizada en la capital mexicana, en el exclusivo barrio de Las Lomas, fue revelada por el semanario Proceso. Mientras que otra en la capital francesa París, la exhibe el columnista del Mario Maldonado en el diario mexicano El Universal.

La primera, cuya información fue publicada el pasado mes de septiembre, es una residencia bastante lujosa. Proceso detalla que está custodiada por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), que dirige Gertz Manero. Se trata de una propiedad que la Universidad de las Américas en CDMX adquirió en 2012. Misma residencia iba a ser adquirida previamente por la hija del fiscal, Alejandra Gertz.

Según los estatutos del recinto educativo, los bienes adquiridos por este solo pueden tener uso del tipo social. Pero, señala Proceso, dicha casa en Las Lomas solo ha sido usada de manera personal. Además, luego de que fuera entregada al fiscal, este no la incluyó en su última declaración de bienes, la que hizo en 2019.

Fotografía de archivo del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. (Foto: EFE/Mario Guzmán)

El escritor Mario Maldonado hizo referencia en su columna sobre una propiedad valuada en más de dos millones de euros, ubicada en la emblemática avenida Foch de París, en Francia.

Maldonado señala que se trataría del pago de la Universidad de Las Américas a un supuesto préstamo que hizo a la institución Alejandro Gertz Manero, quien dicho sea de paso, fue rector de esa casa de estudios desde 1995. Se supone que dejó ese cargo en 2018, no obstante, aún aparece como rector en su organización.

La información a la que el columnista tuvo acceso, indica que la propiedad ubicada en el número 52 de la Avenida Foch fue comprada el 14 de diciembre de 2012.

