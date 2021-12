“Créetela”: qué consejos dio Mariate Arnal a Arturo Elías Ayub para ayudar a los nuevos emprendedores

Arturo Elías Ayub es uno de los empresarios más exitosos de México en la actualidad.

En México, hay una gran cantidad de empresarios exitosos que han logrado acumular una importante fortuna y establecerse como líderes en las empresas más importantes del país. Sin embargo, muy pocos llegan a ser simpáticos y del agrado de la gente.

Uno con ambas características es Arturo Elías Ayub, quien es yerno del hombre más rico de México, Carlos Slim, pues está casado con su hija Johanna Slim Domit, con quien tiene tres hijos.

Arturo Elías Ayub es muy activo en sus redes sociales, en donde suele compartir con sus seguidores su día a día y su forma de vida, además de la convivencia que tiene con su familia y amigos. Además de esto, el empresario también comparte tips de negociaciones y opiniones de otros personajes importantes de diferentes ámbitos.

En uno de estos videos, el empresario compartió algunos tips que le dio María Teresa Arnal, quien fue directora de Google México del 2017 al 2020, también fue directora de Prodigy y directora de operaciones de Twitter México, Colombia y Argentina. La mujer, originaria de Caracas, Venezuela, también fundó la empresa Clarus, y fue directora general de la agencia J. Walter Thompson.

María Teresa Arnal estuvo a cargo de a Google México de 2017 a 2020. Foto: Tomada de Instagram

En el video, el empresario le pregunta a Mariate, como también se le conoce, algún consejo para los jóvenes latinoamericanos que comienzan a emprender. El primer consejo que da la también empresaria es que se busque resolver grandes problemas. “Yo creo que en nuestros países, en México en particular, hay muchos problemas que hay que resolver y eso implica oportunidad, un problema siempre es una oportunidad, así que mírenlo como una oportunidad, y no copien modelos que ya conocen, yo creo que si hay alguien que conoce de eso eres tú (refiriéndose a Arturo), porque tú lo que haz hecho y donde trabajas, etcétera, justamente lo que has logrado es: cómo resuelvo un problema de una manera diferente, cómo pienso paralelo”, menciona.

Pide que de preferencia no se busque copiar modelos que ya funcionan en otros países, “busquen cómo resolver el problema, que probablemente es común, pero de una manera que sea efectiva localmente”, menciona.

Dice que para ella, el gran componente habilitador es la tecnología en su más amplio concepto. “No solo la tecnología digital, sino la tecnología como un habilitador de esa resolución de problemas, es importantísimo que conozcan lo que la tecnología les puede dar hoy en día, para que usen la cabeza y la tecnología, lo pongan en conjunto y verdaderamente busquen resolver ese problema de una manera grande, piensen en grande”.

También menciona que el tema con el emprendimiento es que es una montaña rusa, o sea, sube y baja, y “es muy complicado, a veces estás abajo, a veces estás arriba, y es de un día a otro, literal, entonces les diría aguanten, aguanten vara, resiliencia, mucha resiliencia, crean en sí mismos, de verdad, créansela, escuchen a su alrededor, a la gente, tengan buenos mentores, a la gente que realmente les diga la verdad, que no solamente les den atole con el dedo, sino que verdaderamente qué oportunidades hay en los proyectos que traen y ábranse a las posibilidades, escuchen, pivoteen, pivoteen, si no funciona una vez, denle un pivote, denle otra vez, y rodéense de gente buena, gente que los haga ser mejores de lo que son, y con eso yo creo tenemos suficiente”, dice.

Enseguida toma la palabra Arturo Elías Ayub, quien citando a la empresaria, dice que “a resolver problemas, porque son oportunidades, la tecnología, nos dice Mariate, rodéense de gente buena, y créansela”, concluyen el video.

SEGUIR LEYENDO: