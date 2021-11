Qué es el Mirroring, la estrategia de negocios que recomienda Arturo Elías Ayub al momento de cerrar un trato

Arturo Elías Ayub es uno de los empresarios más exitosos del país.

Para tener éxito en los negocios hay que tener buenas estrategias para llevarlos a cabo, además de tener conocimiento de finanzas y destreza e inteligencia. Uno de los empresarios más exitosos en el ámbito financiero de México es, sin duda alguna, Arturo Elías Ayub, quien es esposo de Johanna Slim, hija del hombre más acaudalado del país, Carlos Slim Helú.

Arturo Elías Ayub también se hizo popular por participar en el programa de televisión Shark Tank, en el que grandes empresarios apoyan proyectos de nuevos emprendedores. En este famoso programa, producido por canal Sony, también han participado otro empresarios como Carlos Bremer, Patricia Armendáriz y Rodrigo Herrera Aspra, entre otros.

Además, el empresario es muy activo en sus redes sociales, en donde suele compartir momentos de su vida con sus hijos, esposa, y amigos. Elías Ayub tiene, en su cuenta de Instagram, 834,000 seguidores; en Twitter 1.1 millones de seguidores; en Facebook 2.4 millones de seguidores y en su canal de YouTube tiene 508,000 suscriptores.

Justamente en sus redes sociales, también suele compartir tips de negociación que a él le han funcionado a la hora de cerrar un trato, y en el más reciente video de este tipo, posteado el jueves, comparte una estrategia llamada Mirroring o espejeo.

Es yerno del hombre más acaudalado de México, Carlos Slim Helú. Foto: Facebook/Carlos Slim

El empresario comienza mencionando que esta estrategia de negociación es muy buena. “Esta estrategia se llama Mirroring o espejeando, que es Mirroring en inglés, y les voy a decir de qué se trata, se trata de que repitas las últimas palabras de la frase que te diga con quien estés negociando, les voy a poner un ejemplo, haz de cuenta que están comprando un coche, y entonces te dicen: y nada más tiene 20,000 kilómetros, y entonces espejeas, y le dices: ¿Nada más tiene 20,000 kilómetros?, Sí, nada más tiene 20,000 kilómetros, es más, el banquetazo que trae que le dio mi suegra la verdad casi no se nota en el rin. Ah, ¿Casi no se nota? No, casi no se nota, lo que pasa es que mi suegra maneja pésimo, por eso el rayoncito del lado izquierdo. Ah, ¿Trae un rayoncito del lado izquierdo? Sí, pero ese se lo quitas con 2 o 3,000 baritos, te sale barato arreglarlo”.

Menciona que con esta estrategia puedes ir obteniendo información del producto que vas a comprar. “¿Ven? Entonces vas sacando información, cada vez que espejeas, le vas sacando nueva información y nueva información a con quien estás negociando, y esa información obviamente te sirve para negociar mejor. Acuérdense de esta estrategia de negociación, se llama Mirroring o espejeando, y siempre funciona, se las recomiendo mucho”, concluye el video el empresario.

Quién es Arturo Elías Ayub

Arturo Elías Ayub es yerno de la persona más rica de México, el empresario Carlos Slim, quien es dueño de grandes empresas como el conglomerado Carso y América Móvil. Según Forbes, la fortuna de Slim está valuada en USD 55,930 millones. El magnate y su yerno llevan una buena relación, pues seguido se les ve juntos sonriendo, además de que el Slim le ha confiado varias de sus empresas a Ayub.

Elías Ayub está casado con la hija menor del magnate, Johanna Slim Domit, con quien tiene tres hijos: Johanna, Alejandro y Arturo Ayub, a quienes de manera constante “presume” en sus redes sociales, pues frecuentemente sube fotos con ellos y con su esposa. El también empresario, como ya se comentó, ocupa importantes puestos dentro de algunas empresas de sus suegro, pues es director de alianzas estratégicas y Contenidos de America Móvil, además es director de Fundacion Telmex y director de Uno TV.

Elías Ayub está casado con Johanna Slim, hija menor de Carlos Slim. Foto: Instagram @arturoelias

A pesar de no tener la prominente fortuna de su yerno, si cuenta con una gran cantidad de dinero acumulado, y esto lo ha logrado gracias a su perseverancia y su gusto por los negocios desde pequeño.

Arturo Elías Ayub nació en México, en 1966, y tiene ascendencia libanesa, al igual que Carlos Slim, pues los padres de este último llegaron a México de Líbano a inicios del siglo XX.

