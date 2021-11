Cómo fue la primera noche de Emilio Lozoya en el Reclusorio Norte

CIUDAD DE MÉXICO, 03NOVIEMBRE2021.- Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, compareció en el Reclusorio Norte como parte de las investigaciones del caso Odebrecht. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Emilio Lozoya, ex funcionario público señalado por su presunta participación en el caso de corrupción de Odebrecht, fue enviado a prisión preventiva por un juez que consideró un riesgo de fuga.

Lozoya Austin estará encarcelado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ubicado en Jaime Nuno número 155, Cuautepec Barrio Bajo, colonia Guadalupe Chalma, alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Lo primero fue ingresar a Emilio Lozoya al inmueble, por lo que tuvo que dejar sus cosas, entre las que destaca su fino traje azul, así como las agujetas de sus zapatos, mismos que le dejaron conservar, de acuerdo con el periodista Humberto Padgett.

En cambio, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrá que utilizar el clásico uniforme color caqui de los reclusos, mismo que le fue proporcionado por la institución, ya que no arribó preparado, pues parecía estar seguro de su regreso a casa.

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrá que utilizar el clásico uniforme color caqui de los reclusos FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM

Además, apuntó para Imagen Televisión, tiene como acompañante a un policía que lo vigilará durante las siguientes horas y evitará que otros internos le hagan o daño o bien, que se lastime a sí mismo.

En cuando a la zona en la que fue recluido en una primera etapa, consta de un total de 10 celdas, y sus paredes destacan por estar pintadas de gris, azul claro y blanco.

Una vez que inicien las actividades al interior, Emilio Lozoya tendrá una prueba COVID-19 PCR que arrojará los resultados necesarios para conocer su estado de salud. Dado sea el caso, apuntó el periodista, será trasladado a la cuarentena.

“Su estancia mide tres metros de largo por 2.40 m de ancho y 2.40 m de alto; tiene un foco pelón, si Lozoya quiere oscuridad tendrá que darle vuelta para atenuar la luz porque de cualquier manera en el pasillo siempre hay una prendida”, dijo el periodista.

Por último, indicó que la etapa final será su traslado hacia un área que podría parecerse a la sección VIP de la prisión, donde se encontrará con otros políticos, incluido a Jorge Luis Lavalle, a quien él mismo denunció por el caso Odebrecht.

Lozoya Austin fue enviado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte EFE/José Méndez

Emilio Lozoya fue enviado a prisión preventiva oficiosa

El ex titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ganó tiempo para reunir más pruebas que lo exoneren de los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht entregó a funcionarios mexicanos, pero el juez Artemio Zúñiga determinó dejarlo en prisión preventiva justificada a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR solicitó que Lozoya Austin permanezca en el Reclusorio Norte porque se actualiza el riesgo de fuga, la Unidad de Inteligencia Financiera y la empresa productiva del Estado, Pemex, apoyaron la petición.

Tras resolver, el juzgador concluyó la audiencia y agentes de la Guardia Nacional arrestaron a Lozoya para ingresarlo tras las rejas. Zúñiga instruyó a que se garantice la seguridad del ex funcionario, porque en el centro penitenciario están otros acusados por él.

El ex director General de Pemex cambió el fino traje azul que portaba en su reciente audiencia, por el uniforme caqui de la prisión, aunque conservó sus zapatos sin agujetas REUTERS/Luis Cortes

Previamente, el ex funcionario tomó la palabra y dijo que es inocente y estaba llegando a un acuerdo con la FGR para reparar el daño aunque no tuviera responsabilidad, porque en su denuncia de hechos del año pasado relató que fue utilizado por personajes como el ex presidente Enrique Peña Nieto y uno de los colaboradores más cercanos de este último, Luis Videgaray. Pero sus palabras no terminaron por convencer a la autoridad judicial.

SEGUIR LEYENDO: