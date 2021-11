“La soberbia de Emilio Lozoya lo llevó al reclusorio”: Lourdes Mendoza celebró su prisión preventiva

Gracias a Lozoya, la periodista fue bautizada en redes sociales como #LadyChanel (Foto: especial)

La periodista Lourdes Mendoza tuvo una doble razón para festejar este miércoles: por su cumpleaños y por la resolución del juez Artemio Zúñiga, quien dictó prisión preventiva justificada en contra de Emilio Lozoya Austin por considerar que existe un “riesgo de fuga”.

Y es que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), señalado de participar en la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para beneficiar al PRI y enriquecerse personalmente, acudió a su audiencia en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, para solicitar una prórroga para recabar pruebas, pero terminó tras las rejas.

Al respecto, Mendoza escribió en su cuenta de Twitter: “En México, violar la ley, robar y difamar te lleva a la cárcel. Por el bien de la 4T, primero Emilio Lozoya a juicio”.

Cabe recordar que la periodista de ADN 40 y El Financiero fue acusada por el mismo ex funcionario de presuntamente recibir un bolso de la marca Chanel, comprada con dinero de sobornos, y por parte de Luis Videgaray Caso, ex secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda. Ello le ganó el mote de #LadyChanel.

La publicación de Mendoza antes de conocer la resolución del juez (Captura de pantalla: Twitter)

Aunque Mendoza rechazó los señalamientos, decidió proceder jurídicamente contra él por daño moral. Por ello, la noche del pasado 9 de octubre, acudió al restaurante Hunan, de Lomas de Chapultepec, para verificar si Lozoya se encontraba disfrutando de una cena entre amigos. Como el rumor fue cierto, le tomó fotografías y las difundió en redes sociales, las cuales se viralizaron rápidamente y provocó la indignación de la sociedad.

Si bien, en julio de 2020 a Emilio Lozoya se le dictó libertad condicional, con la prohibición de salir del país y ser controlado con un brazalete electrónico, utilizó esta condición como “arraigo domiciliario” para no atender la demanda de la comunicadora.

Luego de que la noticia de prisión preventiva recorrió el país, Mendoza aseguró en entrevista para Milenio TV que en México se hizo justicia gracias al trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el gobierno de la autollamada “Cuarta Transformación”, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lourdes es periodista y conductora con 24 años de experiencia (Foto: ME/Mujer Ejecutiva)

“El presidente López Obrador cumplió su palabra de ir contra la corrupción y sin duda el ícono de la corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto fue Lozoya”

En este sentido recordó que desde que fue extraditado de España, la Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero le otorgó el criterio de oportunidad como “delincuente protegido” a fuerza de traiciones y testimonios inconsistentes, pues no ha logrado aportar ni una sola prueba de sus dichos.

Sin embargo, señaló que fue su falta de escrúpulos de dejarse ver en público, disfrutando de lujos, mientras aseguraba que no podía atender su demanda por “arraigo domiciliario”, es lo que lo llevó hoy a pisar el reclusorio.

Lozoya y sus acompañantes en el Hunan (Foto: Archivo)

“Yo creo que la soberbia de Emilio Lozoya lo llevó al día de hoy (…) Soberbia de dejarse ver en el Hunan y de no haber aportado ni una sola prueba [...] Cuando a ti te dan un criterio de oportunidad te quitan tu delito, pero tienes que presentarte, no te eximen de tu responsabilidad jurídica”

Aprovechó para aclarar que la FGR no le abrió ninguna carpeta de investigación por la supuesta entrega de una bolsa Chanel, porque ya demostró que es mentira. No obstante, precisó que la demanda que interpuso por difamación contra el ex funcionario sigue adelante.





