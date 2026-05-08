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Alertan por presuntas extorsiones en la avenida López Portillo: automovilistas denuncian a tripulantes en Tultitlán y Coacalco

Por igual se reportan carros en avenida Morelos, en Ecatepec, operando de la misma manera

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Una vista de una autopista con tráfico denso de coches, camiones y un autobús al anochecer. Las luces traseras iluminan la calzada y hay señales de tráfico.
Por igual se reportan carros en avenida Morelos, en Ecatepec, operando de la misma manera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Automovilistas que circulan por la vía José López Portillo, en la zona conurbada de los municipios de Tultitlán y Coacalco, en el Estado de México, alertaron sobre presuntos actos de extorsión cometidos por sujetos que viajan a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta.

A través de redes sociales comenzó a difundirse el testimonio de un conductor que aseguró haber observado cómo los ocupantes del vehículo detenían a otros automovilistas para intimidarlos y presuntamente exigirles dinero.

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El denunciante compartió además una breve descripción de los hechos y pidió a la ciudadanía mantenerse alerta.

“Hola administrador, aguas con este Jetta, andan extorsionando estas ratas por la López Portillo, Tultitlán, Coacalco. No logré grabar antes, pero tenían a un auto detenido y tapan sus placas”, escribió el usuario en una publicación que rápidamente comenzó a ser compartida entre habitantes de la región.

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De acuerdo con la denuncia ciudadana, los presuntos responsables cubrirían las placas de circulación para evitar ser identificados mientras operan sobre esta importante vialidad del Valle de México, una de las más transitadas por miles de personas que diariamente se trasladan entre municipios mexiquenses de la zona norte.

No se sabe si ya hay investigación de la Fiscalía

Se muestra la parte trasera de un automóvil Volkswagen Jetta de color blanco. El vehículo está inmóvil en la avenida López Portillo, en el municipio de Tultitlán, donde otro automovilista denunció que estaba extorsionando. Se distingue la placa de matrícula que está tapada de los dígitos para no ser identificados (Observatorio Metropolitano/FB)

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha emitido información oficial sobre estos señalamientos ni ha confirmado si existe alguna carpeta de investigación relacionada con los hechos denunciados en redes sociales. Sin embargo, usuarios solicitaron mayor presencia policiaca en la zona para prevenir posibles delitos.

Habitantes de Tultitlán y Coacalco señalaron que la vía López Portillo ha sido escenario recurrente de robos, fraudes y extorsiones contra automovilistas, especialmente en horarios de alta circulación vehicular.

De hecho, se denunció que en la avenida Morelos, en el municipio de Ecatepec, por la zona conocida como Puente de Fierro, también se vieron unidades con el mismo modus operandi, irónicamente, a unos metros está un módulo de la policía municipal.

Usuarios en redes sociales pidieron además revisar las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para identificar el vehículo señalado y determinar si efectivamente estaría involucrado en actos ilícitos.

La circulación de este tipo de denuncias genera preocupación entre automovilistas que diariamente utilizan la vialidad para trasladarse hacia municipios como Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Tlalnepantla y la CDMX.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Decenas de usuarios afirmaron haber visto situaciones similares en distintos puntos de la López Portillo, por lo que insistieron en extremar precauciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decenas de usuarios afirmaron haber visto situaciones similares en distintos puntos de la López Portillo, por lo que insistieron en extremar precauciones y evitar confrontaciones, pero esperan que las autoridades estatales y municipales, hagan su trabajo de prevención.

Especialistas en seguridad señalan que las redes sociales se han convertido en una herramienta importante para alertar sobre posibles riesgos y compartir información ciudadana; sin embargo, subrayan la importancia de presentar denuncias formales ante las autoridades para que puedan iniciarse investigaciones y operativos de búsqueda.

Mientras tanto, la recomendación para los automovilistas es mantenerse atentos, evitar detenerse ante situaciones sospechosas y reportar cualquier incidente a las autoridades correspondientes.

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