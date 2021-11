De Juan Collado a Javier Duarte: los presos con los que podría encontrarse Emilio Lozoya en el Reclusorio Norte

En el Reclusorio Norte también se encuentran personajes como Juan Collado y Javier Duarte (Fotos: EFE / Cuartoscuro / EFE)

Este miércoles 3 de noviembre el juez Artemio Zúñiga determinó cambiar la medida cautelar de libertad condicional a Emilio Lozoya Austin, ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), con lo cual ahora tendrá que llevar su proceso bajo la figura jurídica de prisión preventiva justificada que pidió la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo a la información que se difundió, la FGR solicitó que Lozoya Austin permanezca en el Reclusorio Norte porque existe un alto riesgo de fuga, lo anterior con base a la investigación que han realizado los fiscales y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Momentos más tarde, la defensa del ex funcionario público anunció que pese al cambio en las medidas cautelares, su cliente se encuentra tranquilo porque ha cumplido en el acuerdo de cooperación con las autoridades. Además, adelantaron que se interpondrá un recurso para que pueda continuar su proceso en libertad.

Emilio Lozoya permanecerá en el Reclusorio Norte (Foto: Cuaroscuro.com)

El centro penitenciario en donde llevará su proceso el ex titular de Pemex se encuentra ubicado en la colonia Guadalupe Chalma, al interior de la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México. Este centro de readaptación social se encuentra en funcionamiento desde el 16 de agosto de 1976.

Con base en algunas investigaciones periodísticas y de carácter académico, este Reclusorio reporta saturación y hacinamiento, así como un alto índice de delitos, tales como: cobro por el “pase de lista”, “uso de suelo”, extorsión, venta y distribución de droga, uso de celulares, violaciones y asesinatos.

De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno de la Ciudad de México, cuenta con la capacidad de albergar a 6,092 internos; sin embargo, este 2021 se tienen reportados 7,257 reos, entre los cuales se encuentran personajes conocidos y ex políticos mexicanos.

Juan Collado

Juan Collado fue acusado por delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita (Fotoarte: Infobae México)

Juan Collado Mocelo, abogado de la élite política mexicana, fue encarcelado en 2019 después de que el juez federal, Eduardo Velázquez Rea, lo procesó por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita y fue llevado preso al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El caso derivó de la denuncia del empresario Sergio Bustamante, quien acusó a Collado de la apropiación fraudulenta de un terreno ubicado en el estado de Querétaro por 24 millones de pesos, a través de una sociedad llamada “Libertad Servicios Financieros” y de la cual era presidente. El juez le dictó prisión preventiva oficiosa por máximo dos años.

El empresario también aseguró que los verdaderos dueños de la sociedad eran los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, así como el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y el ex senador Mauricio Kuri.

Además, Collado es investigado por lavado de dinero y gestiones indebidas del descongelamiento de 76.5 millones de euros de una cuenta en Andorra, un pequeño Estado perteneciente a la Unión Europea.

Javier Duarte

Javier Duarte fue separado y no convive con la población del penal (Foto: EFE/Esteban Biba/Archivo)

Javier Duarte de Ochoa, abogado y político, fue gobernador del Estado de Veracruz del 1º de diciembre del 2010 al 12 de octubre del 2016, día en que, en medio de acusaciones por actos de corrupción, pidió licencia a su cargo como mandatario local para después escapar del país a bordo de un helicóptero propiedad de la entidad.

El 13 de octubre del 2016 la extinta Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo una orden de aprehensión en su contra, pero fue hasta el 16 de abril de 2017 -luego de permanecer seis meses prófugo- que Duarte fue detenido en un lujoso hotel de Guatemala.

Se le acusó de ser el responsable de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público, el cual fue entregado a empresas fantasma.

Duarte no convive con el resto de la población en el penal. Se encuentra separado por una malla metálica en el área ingresos y medidas cautelares, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hiciera la recomendación para que el ex gobernador no sea agredido.

Otros personajes

En el Reclusorio Norte también se encuentran personajes relacionados al narcotráfico (Foto: Cuartoscuro)

Al interior del penal también se encuentran otros reclusos, principalmente relacionados con el narcotráfico, considerados de alta peligrosidad como Ricardo Castillo El Moco (fundador de la Unión Tepito); Felipe Chávez Cabrera El Damián (uno de los líderes de la Unión Insurgentes); Jesús Ricardo Patrón El H3 (líder de los Beltrán Leyva en Tepic, Nayarit); así como Gildardo López El Gil (integrante de la organización Guerreros Unidos).

