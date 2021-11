Yolanda Andrade: la pelea con su papá que casi la lleva al suicidio y el extraño suceso con su altar de muertos

Andrade ya había hablado de sus adicciones en el pasado Foto: Twitter/@TVAztecaJalisco

En 2019 Yolanda Andrade hizo una perturbadora confesión sobre su vida, y es que la conductora de televisión se sinceró en un momento de intimidad con el periodista Joaquín López-Dóriga, a quien le contó que estuvo a punto de suicidarse hace varios años tras pasar por varios desajustes emocionales derivados del fallecimiento de su padre.

La conductora de Unicable reveló que intentó quitarse la vida con un arma de fuego que finalmente no funcionó al momento de jalar el gatillo, y por esa razón se habría salvado la vida, aunque sigue impresionada por la misteriosa razón por la que la pistola cargada no funcionó.

Andrade contó que su adicción al alcohol y a la cocaína la llevaron a cometer diversos errores, para después caer en una profunda depresión tras la muerte de su padre, al grado de intentar acabar con su vida.

Su gran remordimiento fue no haber estado en paz con su papá cuando éste murió Foto: Instagram/@yolandaamor

La también actriz explicó entonces que sus ‘‘bajones’' emocionales comenzaron cuando su padre, con quien tenía una relación ríspida, falleció sin poder ‘’hacer las paces’’ con ella. Y es que Andrade cargaba con un sentimiento de culpabilidad porque tan solo un día antes ambos habían discutido fuertemente por un problema familiar y ella lo corrió de su casa diciéndole que para ella ‘’él ya estaba muerto’'.

Dicha escena se quedó grabada en la conciencia de Andrade y el recuerdo de su padre la atormentó tanto que cayó en un profundo alcoholismo en el que llegó a embriagarse con dos botellas diarias de alguna bebida, y después la depresión la orilló a intentar dar fin a su vida. Así lo relató entonces:

‘‘Intenté suicidarme, me puse una pistola, le jalé, brincó la bala, gracias a Dios. Mi hermana me vio, al momento que abrió la puerta del baño, yo con la pistola en la boca, ya la había jalado y dije: ´Ay, Dios mío´. Fue lo último que vi, la imagen de mi hermana y pues... estuvo muy duro”, contó entonces aceptando que de no haber sido por la aparición oportuna de su hermana, la también popular Marilé, quizá no habría sobrevivido esa noche.

Las conductoras han conformado una mancuerna durante dos décadas Foto: Unicable

Por aquellas épocas, Yolanda había caído en el consumo regular de cocaína, sin embargo se consideraba a sí misma como una adicta funcional y productiva pues era capaz y apta para desempeñar su trabajo con normalidad. Pero fue con su compañera y gran amiga Montserrat Oliver, con quien logró salir adelante gracias a su apoyo y a los largos años de cercanía. Al momento Yolanda Andrade ha consolidado más de dos décadas de conducción, mayormente al lado de la super modelo mexicana, con quien ahora conduce el programa Montse y Joe a través de la señal de cable de Televisa.

Fue en la más reciente emisión del programa nocturno donde Andrade volvió a recordar a su padre, y como parte de las celebraciones del día de muertos, la conductora reveló una reciente anécdota que la dejó muy impresionada. La también empresaria ofrendó a su padre su bebida favorita. Así lo contó quien fuera protagonista de la telenovela Las secretas intenciones:

La conductora dice haber crecido después de realizar el programa Consecuencias con Joe (Foto: Especial)

‘’Yo recuerdo que el año pasado le puse por primera vez una foto de mi papá que murió y estábamos peleados y entonces yo dije ‘bueno, pues ya se murió’, y me costó mucho trabajo el reconocer y reconciliarme con mi papá muerto. Y le puse un foto ahí con una vela y con el Malverde, y le puse whisky, por Dios santo que no había whisky. O se lo chingó el Malverde o de verdad mi papá vino. Fue muy curioso, porque yo estaba…y dije qué cosa tan rara….¿qué me gustaría hacer antes de que me muera?’’, recordó la ex integrante de Netas divinas.

