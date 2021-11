PRI negó permiso a Quirino Ordaz para integrarse a la 4T

AMLO invitó a Quirino Ordaz a ser embajador de México en España (Foto: Cuartoscuro)

A principios del mes de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso al gobernador saliente de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, como embajador de México en España. No obstante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le negó este permiso.

Por mayoría de votos del Consejo Político Nacional del tricolor se le negó la oportunidad a Ordaz Coppel de integrarse a las filas de la Cuarta Transformación (4T). Dicha noticia fue informada por Alejandro Moreno, presidente nacional de esta fuerza política, desde su cuenta oficial de Twitter.

Aseguró que, a pesar de la invitación desde Palacio Nacional, no podrá ejercer este puesto, ya que no dejaría oportunidad al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ni al mandatario de dividir a la alianza de oposición “Va por México”.

“Esta noche, el Consejo Político Nacional del PRI sometió a votación la solicitud de licencia a su militancia promovida por @QuirinoOC, para sumarse a los trabajos del Gobierno Federal de Morena. Tras debatir y escuchar las posturas, la mayoría del Consejo votó por la negativa”, escribió “Alito” Moreno.

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, informó la decisión del CPN (Foto: Twitter)

Complementó este mensaje al resaltar que “la decisión se tomó democráticamente”. Asimismo, sentenció que como presidente del PRI “siempre estaré de lado de la decisión que fortalezca a nuestro Partido; la lealtad a México por encima de todo”.

El ex senador de la República Augusto Gómez Villanueva puntualizó que la propuesta de AMLO tiene como objetivo “socavar la vida interna del partido e intentar sabotear la alianza” formada entre el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la única que podría hacerle frente al mandatario en las elecciones presidenciales de 2024.

Por su parte, el diputado Hiram Hernández Zetina indicó que esta estrategia desde Palacio Nacional es para que el ex gobernador de Sinaloa se integre a los trabajos de Morena y así maquillar su supuesta relación con el narcotráfico que manchó las elecciones del pasado 6 de junio.

“Todos sabemos los resultados de la elección del 6 de junio, donde fue noticia y vergüenza nacional que hubo terror, miedo, violencia, levantones. Se levantó a los funcionarios de partido para que no pudieran organizar y movilizar a los priistas a votar”, dijo.

El PRI evitará una fisura en el partido y en la alianza Va por México con esta decisión (Foto: Cuartoscuro)

Sobre este tema, Maritza Jiménez Pérez, diputada local, recriminó a las autoridades priistas sobre su poca participación en la impugnación que llevaron a cabo tras los pasados comicios ganados por Rubén Rocha Moya, de Morena, tras varios incidentes relacionados con el crimen organizado.

“Estos actos dañan y lastiman a nuestra militancia. El priismo sinaloense debe sentirse ofendido, porque está más preocupado por buscar una chamba, en vez de ver por los militantes. Usan siglas y la fortaleza de nuestros militantes cuando así les conviene”, sentenció la legisladora.

Días después de su invitación, y durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que los partidos de la oposición no deben tomar a mal la incorporación de sus militantes al gobierno federal o, en este caso, a la representación del país en otros lugares, pues se está trabajando en favor del pueblo.

“Se enojaron mucho, no sé por qué, no va a representar a un partido, él no va a renunciar a su militancia, no le estamos pidiendo como condición que renuncie a sus libertades, eso es inmoral, indigno, cada quien puede tener su manera de pensar. La representación de México en el extranjero no tiene que ver con partidos, es una representación del Estado Mexicano, no nada más del gobierno o del Ejecutivo, por eso se requiere la autorización del senado”, manifestó.

Aunque en esa misma participación aseguró que el caso de Quirino estaría lejos de ser rechazado por los presidentes de la oposición, este domingo se dio la sorpresa y no formará parte de sus funcionario con miras a mejorar la relación diplomática con España.

