“No van a dividir a la coalición”: líder del PRI criticó a AMLO por invitación a gobernadores de oposición

Alejandro Moreno, aseguró que Morena no va a dividir la coalición Va por México (EFE/Carlos Ramírez/Archivo)

Ante las invitaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador a gobernadores del bloque opositor para formar parte de la llamada Cuarta Transformación, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, aseguró que Morena no va a dividir la coalición Va por México, integrada por el tricolor, Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Durante su gira de trabajo de este fin de semana, el mandatario federal invitó al gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y al panista Antonio Echevarría, mandatario saliente del estado de Nayarit, a formar parte de su gobierno.

Por lo que, a través de su cuenta de Twitter, Alejandro Moreno aseveró que la lealtad, la unidad y el compromiso lo demuestran sus militantes en el partido, por lo que cualquier invitación para unirse a las filas de un partido distinto se debe asumir a título personal, así como someterse ante el Consejo Político Nacional.

El mandatario federal invitó al gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel a formar parte de su gobierno (Foto: Cuartoscuro)

“Absolutamente nadie puede utilizar las siglas del PRI para negociar posiciones, no vamos a permitir las intenciones del gobierno de Morena para dividir ni a la coalición #VaPorMéxico ni al PRI”, escribió en su red social.

Y añadió: “La lealtad, unidad y compromiso de un priista se demuestra al lado del Partido. Cualquier invitación a nuestros gobernadores, por un partido distinto, se asume a título personal y debe someterse a consideración del Consejo Político Nacional para decidir si se aprueba o no”.

El priista agregó que en caso de que el Consejo Político Nacional no apruebe la licencia, y el cuadro partidista decida aceptar el encargo, implicaría la pérdida de militancia conforme a los Estatutos del partido.

El presidente invitó al panista Antonio Echevarría, mandatario saliente del estado de Nayarit, a formar parte de su gobierno (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, el dirigente nacional con licencia del PAN, Marko Cortés, declaró que incorporar a mandatarios locales de oposición a la administración de Morena evidencia la “complicidad electoral” y sus “vergonzosos pactos de impunidad”.

En su red social, publicó: “Pdte @lopezobrador, incorporar gobernadores de oposición a su gobierno evidencia su complicidad electoral y sus vergonzosos pactos de impunidad. Tan grande era el miedo de algunos, que para salvarse ellos, no les importó humillarse y traicionar a quienes antes los hicieron ganar”.

Asimismo, la senadora de Acción Nacional, Lilly Téllez, publicó una fotografía del presidente con Quirino Ordaz, en la que ironizó sobre el nombramiento del priista como embajador de México en España: “Negocios son negocios. En la 4T Don dinero va primero”.

Lilly Téllez publicó una imagen con la que ironizó sobre el nombramiento de Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España (Imagen: Twitter/ @LillyTellez)

Mientras que el líder del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, arremetió contra López Obrador por la propuesta y escribió en su cuenta de Twitter: “Esa embajada de México en España no tiene otra lectura que el pago por la entrega de la elección al crimen organizado, vía @lopezobrador_ - Morena. La gente de #Sinaloa lo va sufrir muy pronto en carne propia. ¡Qué vergüenza!”.

Cabe señalar que el pasado 11 de septiembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el mandatario federal propuso al saliente gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, como embajador de México en España.

“Ha hecho una buena labor en Sinaloa, es un profesional, es un hombre de trabajo, tiene experiencia y se va a unir; se va a sumar a nuestro equipo para seguir transformando nuestro país”, expresó el presidente durante la supervisión de la construcción del Hospital Pediátrico del estado Dr. Rigoberto Aguilar Pico.

Jesús Zambrano Grijalva, arremetió contra López Obrador por la propuesta (Imagen: Twitter/ @Jesus_ZambranoG)

Además, el domingo 12 de septiembre el titular del Ejecutivo federal adelantó en su visita a Nayarit que invitará al panista Antonio Echevarría García, gobernador saliente de la entidad, para sumarse a su proyecto.

“Ha sido tan bueno el trabajo de Toño que estoy pensando, nada más quiero que me den tiempo porque luego me empiezan a presionar (...) me empiezan a decir ‘¿y en dónde?’, pero yo voy a invitar a Toño a que nos siga apoyando en el gobierno federal”, señaló López Obrador.

SEGUIR LEYENDO: