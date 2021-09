“No va a renunciar a su militancia”: AMLO defendió designación de Quirino Ordaz como embajador en España

El presidente López Obrador defendió designación de Quirino Ordaz como embajador en España (Foto: Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este martes su propuesta de designar a Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa, como embajador de México en España.

Durante la conferencia de prensa matutina, señaló que los partidos de la oposición no deben tomar a mal la incorporación de sus militantes al gobierno federal o, en este caso, a la representación del país en otros lugares, pues se está trabajando en favor del pueblo.

“Se enojaron mucho, no sé por qué, no va a representar a un partido, él no va a renunciar a su militancia, no le estamos pidiendo como condición que renuncie a sus libertades, eso es inmoral, indigno, cada quien puede tener su manera de pensar. La representación de México en el extranjero no tiene que ver con partidos, es una representación del Estado Mexicano, no nada más del gobierno o del Ejecutivo, por eso se requiere la autorización del senado”, manifestó.

El mandatario refirió que ser designado como embajador es un cargo “muy honroso”, pues tiene la responsabilidad de actuar como representante de los tres poderes del Estado mexicano.

Aunado a esto, indicó que seguirá invitando a funcionarios bien evaluados y que hayan realizado un buen trabajo a que colaboren en su gobierno. “Ojalá y se rectifique esa postura, porque no debe actuarse de esa forma, los dirigentes de los partidos cómo van a amenazar a un militante si toma una decisión de ayudar en el desarrollo del país o representar a México en el extranjero”, agregó.

En tanto, el tabasqueño indicó que si se tratara de una “propuesta indecorosa” estaría justificada la negativa de los presidentes de la oposición, sin embargo, el caso actual está lejos de ello.

Asimismo, López Obrador recordó que las relaciones con España no están en su mejor momento, por lo que su gobierno está tratando de mejorar las condiciones entre ambos países. “Consideramos que va a ayudar mucho Quirino Ordaz con este propósito y vamos a seguir invitando a otros gobernadores y a otros dirigentes que han hecho un buen trabajo”, adelantó el presidente.

Información en desarrollo