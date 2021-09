Ricardo Monreal defendió la invitación de AMLO a exgobernadores del PRI y PAN

(Foto: Cuartoscuro7 Archivo)

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que las invitaciones al exgobernador del Sinaloa, el priista Quirino Ordaz y al panista Antonio Echavarría García, gobernador saliente de Nayarit, son una muestra de la apertura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila reconoció que se generó una fuerte polémica por las invitaciones, pero enfatizó que se trata de “un gesto de pluralidad del presidente”.

El líder de los morenistas en el Senado aseguró que estos ofrecimientos no tienen nada que ver con los acuerdos a que se ha avanzado en el Congreso.

Sobre la Revocación de Mandato si “logramos un consenso amplio no es porque se tenga este sentimiento o se entregó una embajada a un gobernador del PRI. No, es porque nos estamos moviendo del proyecto original… no tiene nada que ver con lo que está ofreciendo el presidente en posiciones políticas”, enfatizó.

Al ser cuestionado sobre el resurgimiento de la llamada alianza “Pri-Mor” (PRI-Morena), la cual siempre ha sido negada por ambos partidos, Ricardo Monreal soltó: “en el sentimiento humano es deseable, en la política, indeseable”.

El viernes el presidente invitó a sumarse a su gobierno a Quirino Ordaz, gobernador priíita de Sinaloa próximo a dejar el cargo, y el sábado la Cancillería confirmó que será propuesto nuevo embajador de México en España.

Ayer, en su gira por Nayarit, el mandatario anunció que invitará al panista Antonio Echavarría García, gobernador saliente de esa entidad, a un cargo aún no determinado, pero en el gobierno federal.

En ambos casos, dijo Monreal Ávila, se ha generado polémica real, por tratarse de uno del PRI y otro del PAN, pero “es un gesto de pluralidad del presidente”.

En rueda de prensa, expuso que no tienen que ver esos ofrecimientos de cargos con los acuerdos a que se ha avanzado en el Congreso.

Al ser cuestionado por que estas propuestas, las cuales se aprecian como una cesión de Morena por la aprobación de la Ley Federal de Revocación de Mandato o incluso la aceptación de Morena a que la Jucopo de la Cámara de Diputados sea encabezada por Rubén Moreira PRI), el líder de los morenistas negó que sean pactos.

“No, creo que lo que está pasando en el país es que el presidente en su segunda etapa, su segundo trienio está ofreciendo una apertura extra partidista, es decir, más allá de los muros interpartidistas y creo que hace bien en abrir los espacios de la administración pública y representación diplomática a personas que desde su punto de vista van a beneficiar al país en la relación con otros países”, apuntó.

“No han sido por este efecto de querer lograr acuerdos políticos y entrega de posiciones, ni lo hace el presidente ni nosotros. Si hemos logrado casi unanimidades es porque nos hemos movido de las posiciones originales y juntos hemos construido nuevas normas, no son gratuitas”, aseveró.

El pasado viernes 10 de septiembre, durante su visita de trabajo a Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al gobernador saliente, el priista Quirino Ordaz, a sumarse a su gobierno. Al día siguiente, la Cancillería confirmó que será propuesto nuevo embajador de México en España.

Luego, el lunes 13 de septiembre, López Obrador invitó al gobernador saliente de Nayarit; Antonio Echavarría García (PAN), a incorporarse al gobierno federal, lo cual ya fue aceptado por el panista.

Sobre el caso de Echavarría García, el senador Ricardo Monreal destacó que existe una larga amistad entre la familia del nayarita con López Obrador.

“(Hay una) relación de aprecio con la familia de ellos allá en Nayarit y me consta que estima a Toño Echavarría, gobernador de Nayarit, y al de Sinaloa le tiene afecto y respeto, así que no me sorprende que el presidente tenga gestos de pluralidad”, dijo Monreal Ávila.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las relaciones con España “no son buenas”, por lo que Quirino Ordaz “ayudaría mucho” a mejorarlas.

“Pero si se trata de ayudar al país, en este caso es sabido que no son buenas las relaciones con España y que estamos procurando que se mejoren y consideramos que va ayudar mucho Quirino Ordaz con este propósito”, dijo durante su conferencia matutina.

“Queremos que Quirino Ordaz sea Embajador de México en España”, insistió al tiempo que reconoció que sus opositores “se enojaron mucho” con esta propuesta.

“No sé por qué, porque no va a representar un partido, no va a renunciar a su militancia. No le estamos pidiendo como condición el que renuncien a sus libertades, eso es inmoral, es indigno, cada quien puede tener su manera de pensar, su militancia, sus creencias. Y la representación de México en el extranjero pues no tiene que ver con partidos, es una representación del Estado mexicano”, enfatizó.

