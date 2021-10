López Obrador desmintió análisis de EEUU sobre la Reforma Eléctrica: “No tienen información ... Es falso”

(Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que la Reforma Eléctrica vaya a incrementar las emisiones de carbono en México, así como los costos de la producción eléctrica, tal cual señaló un reporte del Departamento de Energía de los Estados Unidos.

“Con todo respeto, no tienen información de lo que se está haciendo en México (...) Es falso y no suena lógico; suena metálico”.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario volvió a defender su iniciativa la cual, recalcó, buscará fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); asimismo, subrayó el compromiso de evitar el alza en las cuotas del servicio.

En ese tenor, el tabasqueño reveló que envió un escrito a su homólogo estadunidense, Joe Biden, para determinar las posturas y compromisos de ambas naciones en la lucha por el cambio climático, sin embargo, no reveló el contendio de la misma ya que, señaló, “no sé si ya la recibió”.

“Estamos haciendo nosotros compromisos para tener una producción de energías limpias como no sé si ya recibió la carta, no podría darla a conocer ahora. No es lo más conveniente”, aclaró.

Información en desarrollo...