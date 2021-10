Tatiana Clouthier defendió reforma eléctrica ante críticas del PAN: “No tenemos ningún reclamo”

Tatiana Clouthier respondió a los ataques de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) sobre la reforma eléctrica (EFE/ Carlos Ramírez/Archivo)

Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía (SE), respondió a los ataques de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) sobre la reforma eléctrica, esto, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía del Senado, como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno.

Ante los reclamos de que la reforma ocasionará que empresas extranjeras ya no tengan interés en México, así como las que se encuentran en el territorio se vayan del país, Clouthier comentó que en sus viajes de trabajo ha encontrado interés de diversas empresas en invertir en México, pues detalló que en Italia recibió intenciones de inversión, como una cadena de producción de jeans y de restaurantes.

“La gente tiene puestos los ojos en el país, la gente quiere seguir invirtiendo en nuestro país, y si no fuese así, no seríamos ahorita el primer socio comercial de Estados Unidos. (…) Lo que hemos encontrado es que el interés de seguir invirtiendo en nuestro país está latente”, enfatizó frente a senadores.

Puntualizó que, hasta el momento, la dependencia a su cargo no ha recibido reclamos ni quejas de parte de socios internacionales por la propuesta de reforma a la Constitución en materia eléctrica.

La titular de la SE rechazó que el gobierno esté en contra de la inversión extranjera en el sector eléctrico y energético de México (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

“No ha habido un reclamo específico ni directo a nosotros”

En este sentido, la titular de la SE rechazó que el gobierno de la Cuarta Transformación esté en contra de la inversión extranjera en el sector eléctrico y energético de México, siempre y cuando sea dinero “bien habido”.

“Aquí no estamos en contra de nada que tenga que ver con inversión cuando el dinero es bien habido, siempre que un peso venga como algo bien habido, venga de donde venga, es bien recibido” indicó.

Sin embargo, en la ronda de preguntas y respuestas la senadora Xóchitl Gálvez cuestionó a la titular de Economía sobre si ha advertido a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los riesgos de una reforma eléctrica en la lógica de la economía verde.

Xóchitl Gálvez cuestionó a la titular de Economía sobre si ha advertido a Manuel Bartlett los riesgos de una reforma eléctrica en la lógica de la economía verde (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

“Quiero hacerle una propuesta, yo trato de hablar de futuro, trato de poner el dedo en la llaga de lo que va a pasar con el mundo y la economía verde”, dijo la panista.

Ante esto, Clouthier recordó a la senadora que Bartlett compareció en la Cámara alta antes que ella, por lo que tuvieron la oportunidad de expresar todas sus dudas sin necesidad de un intermediario.

“Primero le diría senadora que no acostumbro a jugar al futuro, acostumbro a jugar al presente y yo no puedo saber que van a decidir ustedes y por otro lado ustedes tuvieron o han tenido aquí al responsable de la CFE a quienes no necesitan intermediarios para que yo le pregunte”, respondió la titular de Economía.

Otro de los momentos tensos en la comparecencia de Tatiana Clouthier fue durante la intervención del senador Víctor Fuentes Solís, quien le cuestionó sobre la capacidad que tiene el país para la innovación.

La secretaria de Estado señaló que conocer Nuevo León no significa necesariamente conocer el resto del país (EFE/Francisco Guasco/Archivo)

En su turno, el legislador de Acción Nacional presumió que Nuevo León es un estado líder en el sector tecnológico e industrial, aunque lamentó que el próximo año no sea así por la reducción en el presupuesto a este sector.

Ante esto, la secretaria de Estado señaló que conocer Nuevo León no significa necesariamente conocer el resto del país, “yo lo invitaría a recorrer México para que lo conozcamos”, aseveró la funcionaria.

“Nos falta mucho por compartir lo que se está haciendo en la Secretaría de Economía, pero también nos falta mucho de salirnos de nuestros propios estados para conocer a México completo y no solamente pensar que donde yo vivo es México completo”, arremetió.

