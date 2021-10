“Extrañan los moches”: Mario Delgado mandó mensaje a la oposición tras aprobación del Paquete Fiscal 2022

El líder de Morena se reunió con los actuales diputados federales de su instituto político (Foto: Morena)

La mañana de este martes 26 de octubre el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, se reunió con la bancada de su instituto político perteneciente a la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con el fin de felicitarlos por haber aprobado el Paquete Fiscal 2022 la semana anterior.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, el ex legislador federal aseguró que fue un triunfo haber vencido a la oposición, ya que se refrendó, por cuarto año consecutivo, el compromiso con la ciudadanía al no aumentar impuestos, no endeudar al país y seguir ofreciendo programas sociales a quienes más lo necesitan.

Asimismo, se mostró orgulloso por la molestia de la oposición. Afirmó que están enojados porque “extrañan los moches”, así como la corrupción que permeó en el sistema político mexicano durante décadas, la cual, dijo, fue erradicada por completo cuando Morena asumió el poder.

Mario Delgado se reunió con diputados de Morena en San Lázaro, luego de la aprobación del paquete fiscal 2022 (Foto: Cortesía Morena)

De igual forma, en medio de su disertación, les mandó un mensaje a todos los partidos de la oposición y les aseguró que no van a volver las “viejas costumbres” que tanto defienden, puesto que Morena tiene muy claro que su compromiso es con el pueblo de México y no con las élites del país.

“Extrañan los moches, los etiquetados, esta corrupción institucionalizada que encontramos cuando llegamos aquí la mayoría de Morena y que erradicamos por completo. Compartimos dos visiones completamente diferentes; no van a regresar los moches, no van a regresar los etiquetados y el presupuesto se va a seguir destinando de manera mayoritaria a la gente que más lo necesita”

Mario Delgado anunció que habrá reestructuración al interior del instituto político (Foto: Cortesía Morena)

Por otro lado, el morenista dio a conocer que habrá una reestructuración al interior de Regeneración Nacional, de cara a la posible consulta popular para la Revocación de Mandato a la cual se someterá el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), misma que se tiene prevista para marzo de 2022.

Indicó que los cambios serán instrumentados por unos comités en todos los estados de la república que serán creados exclusivamente para atender a dicha tarea. Además, agregó que el proceso de afiliación de militantes seguirá siendo “abierto, libre y voluntario”, ya que, dijo, Morena no debe de pertenecer a ningún grupo en específico.

Finalmente, reiteró que el proceso para seleccionar a las y los candidatos oficiales para los puestos de elección popular que estarán en disputa durante el proceso electoral de 2024 será mediante el método de encuesta. Argumentó que dicho proceso es un “instrumento de lucha del pueblo de México”, por lo que en Morena es la gente quien decide.

Mario Delgado se enfrasca en discusión con Javier Lozano

Javier Lozano y Mario Delgado protagonizaron una pelea en Twitter (Foto: Cuartoscuro)

La tarde de este martes Mario Delgado se enfrentó al militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, en una serie de tuits, luego de que el morenista asegurara que solo los evasores son los que llaman “terrorismo” a la Miscelánea Fiscal 2022.

Asimismo, aseguró que la evasión del pago de impuestos es equivalente a dejar a los sectores más desprotegidos de la sociedad sin acceso a los servicios básicos que ofrece el Estado.

“La evasión de impuestos es equivalente a robarle a los mas pobres el derecho a la salud, educación y la pensión de adultos mayores”

Javier Lozano recomendó al presidente de Morena aprender a escribir (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Tras dicho mensaje, el panista no tardó en responder; sin embargo, olvidó debatir los argumentos, pues se fue contra una falta de ortografía de Delgado, ya que olvidó tildar la palabra “más”. Así que le recomendó “aprender a escribir”.

Ante tal comentario, el presidente nacional de Morena llamó “frustrado” a Lozano Alarcón y le deseó que próximamente pueda encontrar un empleo en el que dure, en referencia a las horas que duró como vocero de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Entiendo que estás muy frustrado porque ya no podrás cabildear para tus exjefes de la coparmex. Serénate, seguros encuentras alguna chamba pronto”

SEGUIR LEYENDO: