México

IMSS digital: Cómo registrar los datos biométricos para pensionados y por qué es importante hacerlo

Si eres pensionado del IMSS bajo las leyes 73 o 97, podrás registrar datos biométricos en la aplicación móvil oficial

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Dos adultos mayores mexicanos sonríen mientras el hombre sostiene un teléfono móvil azul. La mujer tiene su brazo sobre su hombro. Un portátil y plantas se ven en el fondo.
Esta disposición tiene como objetivo evitar fraudes y suplantaciones de identidad en los trámites de pensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha implementado desde 2026 el registro de datos biométricos para los pensionados bajo la Ley 73 y la Ley 97, como parte de una estrategia institucional destinada a reforzar la seguridad en los pagos y el acceso a servicios digitales.

Esta disposición tiene como objetivo evitar fraudes y suplantaciones de identidad en los trámites de pensión.

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El trámite debe realizarse exclusivamente mediante la aplicación IMSS Digital, disponible para Android y iOS.

Es indispensable contar con la versión 8.0.3 o superior de la app, pues versiones anteriores no permiten completar el registro.

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Requisitos para el registro biométrico en el IMSS

El IMSS estableció que el trámite no es universal para todos los derechohabientes, sólo aplica a pensionados y jubilados. Foto: (iStock)
El IMSS estableció que el trámite no es universal para todos los derechohabientes, sólo aplica a pensionados y jubilados. Foto: (iStock)

El proceso está dirigido únicamente a pensionados bajo la Ley 73 y la Ley 97.

El IMSS estableció que el trámite no es universal para todos los derechohabientes.

Los principales requisitos son:

  • Dispositivo móvil con cámara funcional.
  • Aplicación IMSS Digital actualizada.
  • CURP, Número de Seguridad Social (NSS) y correo electrónico activo.
  • Identificación oficial vigente para referencia y validación de datos.

La institución recomienda realizar el trámite en un espacio con buena iluminación para evitar errores en la captura de imágenes.

Paso a paso para registrar los datos biométricos

Los servicios presenciales en clínicas y oficinas del IMSS continúan disponibles para quienes no puedan realizar el trámite digital. (IMSS)
Los servicios presenciales en clínicas y oficinas del IMSS continúan disponibles para quienes no puedan realizar el trámite digital. (IMSS)

1. Descargar o actualizar la app IMSS Digital desde Google Play Store (Android) o App Store (iOS), asegurando la versión 8.0.3 o superior.

2. Ingresar con CURP, NSS y correo electrónico en la aplicación.

3. Acceder al menú principal y seleccionar “Pensionados” o “Trámites y Servicios”.

4. Elegir la opción “Registro de Datos Biométricos” o responder a la notificación que indica la necesidad de registrar la información.

5. Seguir las instrucciones para el registro de huella dactilar y reconocimiento facial, empleando la cámara y, si el dispositivo lo permite, el lector de huellas.

6. Atender recomendaciones sobre iluminación y posición para asegurar la calidad de las imágenes biométricas.

7. Finalizar el trámite y guardar la confirmación digital que emite la aplicación tras completar el proceso.

El procedimiento no solicita firma autógrafa digitalizada ni escaneo de iris en su modalidad remota.

Alcance y consecuencias de no realizar el registro

Primer plano de un hombre anciano con pelo blanco, gafas y bigote, vestido con un cárdigan marrón, manipulando un smartphone negro con ambas manos.
El organismo enfatiza que el pago de pensiones no está sujeto a ningún proceso digital obligatorio para pensionadas, pensionados ni jubilados del Seguro Social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida no contempla sanciones administrativas formales.

Los servicios presenciales en clínicas y oficinas del IMSS continúan disponibles para quienes no puedan realizar el trámite digital.

El IMSS desmiente que el pago de pensiones esté condicionado

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aclaró que es falsa la información que circula en algunos medios y redes sociales sobre la supuesta suspensión de pagos de pensiones para quienes no realicen un trámite digital.

El organismo enfatiza que el pago de pensiones no está sujeto a ningún proceso digital obligatorio para pensionadas, pensionados ni jubilados del Seguro Social.

El IMSS destaca que las innovaciones tecnológicas y la modernización de trámites en sus plataformas digitales tienen como objetivo mejorar la atención y los servicios, siempre respetando los derechos adquiridos por ley.

Todas las actualizaciones y novedades se comunican exclusivamente a través de los canales oficiales del IMSS, como su sitio de prensa y sus cuentas verificadas en redes sociales.

La institución exhorta a derechohabientes, pensionados y jubilados a informarse únicamente por vías institucionales para evitar ser víctimas de desinformación o robo de datos personales.

El IMSS reitera que cualquier modificación relevante será anunciada oficialmente y nunca afectará sin previo aviso los derechos de la población beneficiaria.

Objetivos y beneficios del registro biométrico

La digitalización y el registro biométrico responden a la necesidad institucional de modernizar procesos administrativos, proteger a los beneficiarios contra fraudes y agilizar la entrega de beneficios sociales.

El sistema permite identificar plenamente a los pensionados, reducir riesgos de suplantación y brindar acceso a herramientas digitales como la Cédula Digital de Salud.

Ante cualquier duda técnica o dificultad, el IMSS recomienda acudir a la clínica correspondiente, donde el personal brindará asesoría directa.

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