“Aprende a escribir”: Mario Delgado y Javier Lozano se enfrentaron en Twitter

Javier Lozano y Mario Delgado (Foto: Cuartoscuro)

La tarde de este martes 26 de octubre el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, se enroscó en un enfrentamiento en redes sociales con el militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón.

Todo inició cuando Delgado Carrillo aseguró, a través de su cuenta oficial de Twitter, que sólo los evasores llaman terrorismo a la Miscelánea Fiscal 2022 que propuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que lo que buscan es no pagar impuestos, con lo cual afectan a las personas más necesitadas, ya que, dijo, se detienen algunos servicios como la salud, educación y la pensión de adultos mayores.

“FRANCAMENTE. Los evasores llaman terrorismo fiscal a la práctica de pagar impuestos. No sorprende, vivían bajo el privilegio del fraude”, se pudo leer en una imagen que compartió el presidente de Regeneración Nacional.

Mientras que en el posteo escribió: “La evasión de impuestos es equivalente a robarle a los mas pobres el derecho a la salud, educación y la pensión de adultos mayores”.

Javier Lozano recomendó al presidente de Morena aprender a escribir (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Las declaraciones del ex diputado federal no cayeron bien al ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), quien inmediatamente tomó sus redes sociales y citó el mensaje con el fin de responder, de la mano de su característico estilo sarcástico y agresivo.

Aunque, realmente, no respondió a los argumentos que planteó el morenista, sino a una falta de ortografía en el posteo, ya que Carrillo olvidó tildar la palabra “más”. Lo anterior motivó al panista a recomendarle “aprender a escribir” y tildarlo de “pendej*”.

“Francamente, no seas pendej* y aprende a escribir”

El ex diputado federal tildó a Lozano Alarcón como "frustrado" (Foto: Twitter/@mario_delgado)

Momentos más tarde, el dirigente de Morena respondió a lo dicho por Lozano Alarcón, al cual llamó “frustrado” y le recordó su fugaz paso por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Sin embargo, al término de su mensaje le pidió que se calmara, también, con ironía, le deseó suerte para que próximamente pueda encontrar empleo, ya que en el último empleo público que tuvo, fue destituido a las horas de haberse anunciado su nombramiento.

“Entiendo que estás muy frustrado porque ya no podrás cabildear para tus exjefes de la coparmex. Serénate, seguro encuentras alguna chamba pronto”

Gustavo de Hoyos Walther, presidente Nacional de la Coparmex, dio a conocer que Javier Lozano Alarcón sería vocero especial para la defensa del estado de derecho; sin embargo, horas después fue destituido (Foto: Twitter@gdehoyoswalther)

Mario Delgado se reunió con diputados federales

La mañana de este martes, Mario Delgado sostuvo una reunión con el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y los felicitó por haber aprobado la Miscelánea Fiscal, así como la Ley Federal de Ingresos, a los cuales calificó como mecanismos que cumplen con el compromiso de no aumentar impuestos.

No obstante, descartó que la propuesta que pretende presentar el bloque opositor prospere, ya que aseguró que ellos están abiertamente en contra de los programas sociales que impulsa la Cuarta Transformación y alientan la inversión sólo de una minoría, a la cual, dijo, siempre han servido.

“Extrañan los moches, los etiquetados, esta corrupción institucionalizada que encontramos cuando llegamos aquí la mayoría de Morena y que erradicamos por completo. Compartimos dos visiones completamente diferentes; no van a regresar los moches, no van a regresar sus etiquetados y el presupuesto se va a seguir destinando de manera mayoritaria a la gente que más lo necesita”

Finalmente, se comprometió a seguir trabajando en pro de mejorar el interior del instituto político, de cara al probable proceso de Revocación de Mandato al cual se enfrentará el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en marzo de 2022.

