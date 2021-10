“Denúnciame también”: Epigmenio Ibarra arremetió contra Claudio X. González

La polémica por las declaraciones del empresario parece no tener fin (Fotos: Cuartoscuro)

La mañana de este martes 26 de octubre el productor de televisión, Epigmenio Ibarra, volvió a arremeter contra el empresario Claudio X. González, tras las declaraciones de éste en donde pidió que se “tome nota” de aquellas personas que han permitido y “solapado” las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por medio de su cuenta de Twitter, el fundador de “Argos Comunicación” aseguró que el empresario continúa con su “cantinela autoritaria”, luego de que asegurara que su mensaje no fue una amenaza, sino el acto de un hombre “demócrata y liberal”.

Asimismo, Ibarra refirió que para él es, ha sido y será un “honor” ser cercano al proyecto del mandatario mexicano porque apoya a la transformación “pacífica, democrática y radical” del país. Finalmente, lo instó a denunciarlo si cree que ha cometido algún error.

“Y al tal Claudio X, que sigue con su cantinela autoritaria, le respondo: yo apoyo la transformación pacífica, democrática y radical de México y para mí ha sido, es y será un honor estar con Obrador, así que #DenunciameTambién”

El fundador de "Argos Comunicación" llamó autoritario al empresario (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Sin embargo, la confrontación no concluyó ahí, ya que minutos más tarde lo llamó el “Sr. de las listas” y comparó su petición con las técnicas de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Argumentó que el grupo en el poder en Alemania utilizó las denuncias como mecanismo de coerción para amedrentar a aquellos que pensaban distinto al régimen.

“El Sr. de las listas negras es ahora el de las denuncias. Así elaboraban los nazis sus listas; a partir de delaciones. Al tal Claudio X le digo #DenunciameTambien”, redactó el productor.

Epigmenio pidió a González denunciarlo también (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Conviene recordar que la polémica no se inició este marte entre ambos personajes, sino que lleva desde el pasado viernes 22 de octubre, ya que Ibarra a mandado múltiples mensajes a X. González pidiéndole estar en la lista que propuso.

Tanto así que el día de ayer, por medio de su cuenta de Twitter, lanzó una encuesta y pidió a sus seguidores votar a favor o en contra de ser parte del grupo que apoya a la administración federal, la cual actualmente es encabezada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“¿Y si le ahorramos el trabajo a Claudio X. González y nos anotamos en la lista?”, escribió el productor, seguido de dos opciones. La primera: “que me anoten en la lista”. La segunda: “que no me anoten”.

Luego de 24 horas de votación, el ejercicio concluyó con 4,154 votos, en donde el 95.9% eligieron pertenecer a la lista; mientras que el 4.1% restante votó por la segunda opción.

La encuesta que lanzó Ibarra luego de las declaraciones de Claudio X. González (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

A los reclamos de Ibarra también se unió la activista Estefanía Veloz, la cual señaló que las palabras del magnate son “amenazas del fascismo”.

Asimismo, explicó que en los diferentes países de Latinoamérica estas técnicas ya se han visto, ya que algunos dirigentes han arremetido contra la población que piensa diferente o milita en otro lado del espectro político. Lo cual motivó a la conducta a “invitar” al líder de Sí por México a “aceptar la derrota democrática de sus partido”, así como el fin de sus “berrinches”.

“Empiezan las amenazas del fascismo. Así hablaban quienes le cortaron la lengua a Víctor Jara por apoyar a Salvador Allende. Así torturaron a miles de jóvenes en Argentina por ser peronistas. @ClaudioXGG acepta la derrota democrática de tus partidos. Ya deja los berrinches”

