Cómo controlar el colesterol alto antes de que sea un riesgo para el corazón

El colesterol alto, si no se controla, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colesterol alto es una condición silenciosa que afecta a millones de personas en todo el mundo y, si no se controla a tiempo, puede transformarse en un factor de riesgo serio para enfermedades cardiovasculares.

La acumulación de colesterol en la sangre rara vez produce síntomas, pero su impacto puede ser decisivo en la salud del corazón y los vasos sanguíneos.

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En la actualidad, los especialistas advierten que el desconocimiento y la falta de prevención son responsables de que muchas personas no descubran que tienen alteraciones en sus niveles de lípidos hasta que ya existe un daño considerable en las arterias. Por eso, la detección temprana y los cambios en el estilo de vida resultan fundamentales.

Según la Federación Mundial del Corazón, el exceso de colesterol LDL en sangre es responsable de cerca de 4,4 millones de muertes al año.

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Este dato evidencia la magnitud del problema y la urgencia de adoptar medidas para mantener los niveles bajo control, incluso antes de que se conviertan en una amenaza directa para el corazón.

Qué es el colesterol y por qué es importante regularlo

El colesterol es una sustancia cerosa presente en todas las células del cuerpo. Cumple funciones esenciales, como formar parte de las membranas celulares y participar en la producción de hormonas, vitaminas y ácidos biliares.

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El hígado produce la mayor parte de este compuesto, aunque también se obtiene de alimentos de origen animal.

En la sangre, el colesterol no viaja solo, sino transportado por lipoproteínas. Las dos principales son el LDL (colesterol “malo”), que puede acumularse en las arterias y endurecerlas, y el HDL (colesterol “bueno”), que ayuda a eliminar el exceso y lo lleva de vuelta al hígado para ser eliminado.

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Cuando el colesterol LDL se eleva, aumenta el riesgo de que se formen placas en las paredes arteriales, lo que puede derivar en aterosclerosis, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular.

Por este motivo, los especialistas insisten en la necesidad de monitorear los niveles de lípidos en la sangre de forma periódica, especialmente a partir de los 45 años en hombres y los 55 en mujeres.

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El colesterol LDL elevado favorece la formación de placas en las arterias y riesgos como infarto o accidente cerebrovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que elevan el colesterol y cómo detectarlo

De acuerdo con la Mayo Clinic, el aumento del colesterol responde a causas que pueden ser modificables o no.

Entre los factores modificables, la alimentación inadecuada, la falta de actividad física, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol son los más frecuentes. El sobrepeso y la obesidad, por su parte, también contribuyen a la alteración del perfil lipídico.

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Por otro lado, existen causas genéticas, como la hipercolesterolemia familiar, que requieren un control médico más estricto.

En cualquier caso, la única forma de conocer los niveles de colesterol es mediante un análisis de sangre, que debe realizarse cada cinco años en adultos sin factores de riesgo y con mayor frecuencia si existen antecedentes familiares o condiciones asociadas.

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Las personas con colesterol elevado suelen desconocer su situación, ya que no presentan síntomas visibles hasta que se produce una complicación cardiovascular.

Por eso, los expertos recomiendan realizar controles rutinarios y actuar de inmediato si el resultado supera los valores recomendados.

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Medidas efectivas para controlar y bajar el colesterol

Un grupo de estrategias respaldadas por sociedades médicas y entidades internacionales permite mantener el colesterol en rangos saludables y reducir el riesgo de complicaciones.

Estos son los consejos clave para el manejo del colesterol alto, recogidos de fuentes oficiales como la Fundación Española del Corazón, Mayo Clinic y MedlinePlus:

1. Adoptar una dieta saludable para el corazón: Priorizar frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, pescado azul y aceite de oliva. Limitar grasas saturadas (presentes en carnes rojas, manteca, embutidos y productos lácteos enteros) y evitar las grasas trans de productos procesados y bollería.

2. Aumentar la fibra soluble: Incorporar alimentos como avena, frijoles, lentejas y frutas, que ayudan a reducir la absorción de colesterol a nivel intestinal.

3. Mantener un peso saludable: La reducción de un 5 a 10% del peso corporal puede provocar una notable mejoría en los niveles de colesterol total y LDL.

4. Realizar actividad física regular: Al menos 150 minutos semanales de ejercicios moderados, como caminar, andar en bicicleta o nadar, favorecen el aumento del HDL (“bueno”) y la reducción del LDL (“malo”).

5. Evitar el tabaco: Dejar de fumar mejora el perfil lipídico y reduce el riesgo cardiovascular en pocos meses.

6. Limitar el consumo de alcohol: Moderar la ingesta —máximo dos bebidas al día para hombres y una para mujeres— puede tener un efecto favorable, pero el exceso es perjudicial y eleva los triglicéridos.

7. Considerar medicación si es necesario: En algunos casos, las modificaciones en el estilo de vida no logran alcanzar los objetivos, y el médico puede indicar estatinas u otros fármacos que reduzcan la producción o absorción de colesterol.

Infografía detallando siete estrategias respaldadas por sociedades médicas y entidades internacionales para mantener el colesterol en rangos saludables y reducir el riesgo cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si los cambios de hábitos no son suficientes

En ocasiones, a pesar de aplicar estas recomendaciones, los niveles de colesterol permanecen elevados.

Esto puede deberse a factores hereditarios o enfermedades asociadas, como la diabetes. En tales situaciones, los profesionales de la salud evalúan la necesidad de iniciar tratamientos farmacológicos que, en combinación con una vida saludable, permiten alcanzar los objetivos deseados.

Es fundamental no abandonar los controles médicos ni suspender la medicación sin consultar previamente. La constancia y el seguimiento profesional son claves para evitar complicaciones a largo plazo.

Por qué es crucial actuar antes de que el colesterol sea un riesgo

Controlar el colesterol alto antes de que provoque daños en el sistema cardiovascular es una de las mejores estrategias para preservar la salud a largo plazo.

Si el colesterol LDL se controla a tiempo, se reduce la posibilidad de desarrollar aterosclerosis y sus consecuencias, como infartos o accidentes cerebrovasculares.

Las fuentes oficiales coinciden en que la prevención y el tratamiento oportuno pueden salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las personas con riesgo cardiovascular.