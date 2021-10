“La cruda realidad”: Víctor Trujillo se lanzó contra AMLO por venta de niñas en Guerrero

Víctor Trujillo "Brozo" nuevamente utilizó sus redes sociales para pronunciarse en contra de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

El comediante y actor de doblaje, Víctor Trujillo, nuevamente se lanzó contra el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Esta vez sus críticas ocurrieron en el marco de la visita del mandatario al estado de Guerrero, entidad federativa actualmente gobernada por la morenista Evelyn Salgado Pineda.

Durante su recorrido, el jefe del Ejecutivo federal se pronunció sobre la venta de niñas en Guerrero y puntualizó que “no es la regla” debido a que algunas comunidades del estado se rigen por el sistema de usos y costumbres. En este sentido, AMLO calificó como “muy enajenante” la información que se ha dado a conocer sobre el tema.

“Ahora que fuimos a las montañas, unas periodistas, por toda la campaña que se genera de quienes no conocen las comunidades, ni conocen de las culturas de los pueblos; la pregunta que me hacían: ‘¿Viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas?’ No, no vengo a ver eso porque eso no es la regla. En las comunidades hay muchos valores, eso puede ser la excepción, pero no es la regla”, expuso el presidente mexicano.

El comediante Víctor Trujillo criticó los comentarios de AMLO sobre la venta de niñas en Guerrero (Foto: Twitter/ @V_TrujilloM)

En este contexto, Víctor Trujillo criticó los comentarios realizados por López Obrador y, a través de su cuenta oficial de Twitter compartió el siguiente mensaje: “Este personaje cree que su labia, sus otros datos y el aplauso ciego de sus leales lo sacan de cualquier embrollo. La cruda realidad le está pisando la sombra, y cada día lo arrincona más”. La publicación de Trujillo, mayormente conocido por darle vida al famoso payaso “Brozo”, fue acompañada de un video del tabasqueño en el que aparece expresando sus posturas.

Las reacciones al crudo comentario de Trujillo no se hicieron esperar y algunos internautas secundaron sus críticas y calificaron a AMLO como el personaje “más miserable” del país e, incluso, algunos realizaron una petición contra el mandatario por “violentar los derechos de las niñas en el estado de Guerrero”.

“La gente que hace estas prácticas se siente con toda la fuerza para hacerlo si el presidente se atreve a empequeñecer estos temas”, “Una total falta de empatía, está claro que López no tiene la capacidad para responder una sencilla pregunta, ni de saber de qué le están hablando”, “Yo también cuento los días para que se retire. No aporta, no ayuda, no beneficia y no sorprende en nada” y “Una sola niña vendida debe ser alerta roja y asunto prioritario para la más alta autoridad del país”, fueron algunos comentarios que recibió la publicación de Víctor Trujillo “Brozo”.

AMLO en Guerrero junto con Evelyn Salgado Pineda (Foto: Twitter / @EvelynSalgadoP)

La visita de AMLO a Guerrero

Durante una conferencia de prensa en el municipio de Chilpancingo, capital del estado, la gobernadora constitucional de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, comentó que el recorrido de AMLO, llevado a cabo este 24 de octubre, fue un éxito, esto porque el jefe del ejecutivo federal estuvo presente en Metlatónoc, Tlapa, Malinaltepec, San Luis Acatlán y Acapulco.

Durante su visita, el tabasqueño realizó un recorrido de supervisión del Libramiento Poniente de Acapulco, vialidad presupone un impacto positivo en el estado, pues se espera que comunique de mejor manera a la costa grande de Guerrero, incentivando en la zona actividades económicas como el comercio y el turismo.

“Este proyecto de más de 6 mil millones de pesos, conecta la Autopista del Sol con la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo y es un gran paso para recuperar el brillo que tenemos en nuestra tierra, que tiene mucho que ofrecer en sus siete regiones”, explicó Salgado Pineda en su cuenta oficial del Twitter.

