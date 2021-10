“Se lo dije señor presidente”: Lilly Téllez reclamó a AMLO por haber comprado vacunas contra la COVID-19 que no tienen el aval de la OMS

Fotos: Cuartoscuro // Instagram @lillytellezg

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, recordó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde inicios de año le exigió comprar solo vacunas contra la COVID-19 que tuvieran el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y no basado en la ideología.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora blanquiazul escribió: “Se lo dije Señor Presidente: Desde enero protesté y le exigí públicamente que solo se compren vacunas aprobadas por la OMS. Es usted quien castiga a los ciudadanos por tomar decisiones con base en una ideología retrógrada en lugar de optar por el criterio científico. Se lo dije”, destacó, al tiempo que retuiteó otro mensaje de su autoría fechado el 26 de enero de 2021 en donde señaló:

“Que conteste @HLGatell: ¿Por qué compra la vacuna rusa que no tiene el aval de la OMS ni de la comunidad científica internacional? A ver, que conteste la pregunta” escribió en aquella ocasión.

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra la Organización Mundial de la Salud al insistir que el organismo no ha autorizado el uso de las vacunas Cansino y Sputnik V (de elaboración china y rusa, respectivamente) pese a que han probado su eficacia, por lo que comparó a la organización internacional con un “elefante reumático” al que hay que empujar para que camine.

Durante su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo mexicano aseguró que ya les envió una carta planteándoles la necesidad del aval para ambos biológicos.

Las declaraciones de López ocurren un día después de que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le pidió al mandatario mexicano que la aprobación de los biológicos se lo deje a los expertos.

“Ya envié la carta, ya la recibieron y vamos a esperar la respuesta formal. Es el trabajo de ellos. Es que es increíble que se esté aplicando una vacuna , dos o tres, masivamente por millones de dosis y que no tengan un reconocimiento… porque no están en fase de prueba, si no ¿por qué las aplica México o cualquier otro país? y cuánto tiempo lleva reunir los datos para otorgar el registro o no otorgarlo, cuestionó.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO/ ARCHIVO

Insistió en la importancia del aval de la OMS a las vacunas faltantes, al destacar que mucha gente necesita viajar a Estados Unidos por cuestión de trabajo, pero el gobierno de aquel país solo autoriza la entrada a personas que estén inmunizadas con vacunas acreditadas por la Organización Mundial de la Salud.

“Porque la gente necesita tener el certificado, porque muchos trabajan y tienen que ir a Estados Unidos y si Estados Unidos dice que aquí solo van a poder ingresar quienes se hayan vacunado con vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud y la OMS lleva mucho tiempo sin autorizar algunas vacunas que porque no le han mandado todo el expediente. ¿Qué ellos no pueden hacer una denuncia pública contra una farmacéutica, contra un país y decir ‘esta vacuna se está aplicando sin la autorización de la OMS’? Porque les estamos pidiendo desde hace 6 meses todos sus protocolos, sus pruebas y no lo han hecho. ¿Por qué se quedan callados?”, cuestionó.

El mandatario mexicano aseguró que en lugar de enojarse, las autoridades de la OMS “deberían de apurarse y resolver”

“Es que no me mandan la información que les estoy solicitando. Ya les envié un oficio y fíjense que no me mandan lo que les estoy pidiendo. No se deberían de enojar, deberían de apurarse y resolver. Eso es lo que respetuosamente les planteo. Y eso es lo que les digo en la carta, que ya resuelvan, porque son millones de personas que han sido vacunadas, y ahora resulta que la OMS no les ha dado el visto bueno a esas vacunas, además son vacunas que han demostrado en los hechos que ayudan y protegen”, señaló.

El actual titular de la OMS, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Foto: EFE/EPA/FABRICE COFFRINI)

El jueves, el doctor Tedros Adhanom Gebreyesus fue cuestionado de manera directa sobre los reclamos del mandatario mexicano a la Organización Mundial de la Salud la tardanza en la autorización de los biológicos Cansino y Sputnik V.

“No hemos escuchado quejas directamente de México. Si quieren, pueden comunicarlas. En lugar de que el presidente plantee cuestiones sin ningún contacto con expertos, es mejor dejar a los expertos discutir. Si quieren tener información pueden enviar expertos”, enfatizó.

“Quiero asegurarle a su excelencia, el presidente (de México), que nos basamos en datos, evidencia y principios y nada más. Y que las recomendaciones finales sobre las vacunas vienen de expertos con las calificaciones adecuadas. Siempre usamos ciencia y datos. Se lo quiero asegurar a su excelencia”, enfatizó en conferencia de prensa virtual.

