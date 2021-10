“Son elefantes reumáticos”: AMLO volvió a criticar a la OMS por no aprobar las vacunas de Cansino y Spuntik V contra la COVID-19

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya envió una carta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que el gobierno mexicano le solicita aprobar las vacunas contra la COVID-19 Cansino y Sputnik V ya que -dijo- la organización es como un “elefante reumático” al que hay que empujar.

El anuncio de López Obrador ocurre un día después de que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le pidió al mandatario mexicano que la aprobación de los biológicos se lo deje a los expertos.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones del doctor Tedros, el mandatario mexicano insistió en que las dosis de Cansino y Sputink V se han aplicado de manera masiva en el país sin que haya efectos adversos y pese a ello -insistió-, la OMS lleva “mucho tiempo” sin autorizarla.

“Ya envié la carta, ya la recibieron y vamos a esperar la respuesta formal. Es el trabajo de ellos. Es que es increíble que se esté aplicando una vacuna , dos o tres, masivamente por millones de dosis y que no tengan un reconocimiento… porque no están en fase de prueba, si no ¿por qué las aplica México o cualquier otro país? y cuánto tiempo lleva reunir los datos para otorgar el registro o no otorgarlo, cuestionó.

El jefe del Ejecutivo mexicano señaló la importancia del aval de la OMS a las vacunas faltantes, al señalar que mucha gente necesita viajar a Estados Unidos por cuestión de trabajo, pero el gobierno de aquel país solo autoriza la entrada a personas que estén inmunizadas con vacunas acreditadas por la Organización Mundial de la Salud.

“Porque la gente necesita tener el certificado, porque muchos trabajan y tienen que ir a Estados Unidos y si Estados Unidos dice que aquí solo van a poder ingresar quienes se hayan vacunado con vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud y la OMS lleva mucho tiempo sin autorizar algunas vacunas que porque no le han mandado todo el expediente. ¿Qué ellos no pueden hacer una denuncia contra una farmacéutica contra un país y decir, esta vacuna se está aplicando sin la autorización de la OMS porque les estamos pidiendo desde hace 6 meses todos sus protocolos, sus pruebas y no lo han hecho? ¿Por qué se quedan callados?”, cuestionó.

“Es lo que les digo en la carta, que ya resuelvan, porque son millones de personas que han sido vacunadas, y ahora resulta que la OMS no les ha dado el visto bueno a esas vacunas, además son vacunas que han demostrado en los hechos que ayudan y protegen”, señaló.

