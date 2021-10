“Así es su calidad humana”: Lilly Téllez reclamó la falta de solidaridad de los senadores de Morena

La senadora del PAN expuso la falta de empatía por parte de los senadores de Morena (Foto: Facebook/@lillytellezg)

La senadora por parte del Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez estalló en contra de algunos senadores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por su falta de empatía luego de haber expuesto una serie de amenazas en contra de su hijo menor de edad.

Téllez reclamó a los senadores Malú Mícher, Antares Vázquez, Lilia Margarita Valdéz, César Cravioto, Bertha Caraveo y José Narro por no haber reaccionado luego de solicitar ayuda a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Policía Cibernética tras las agresiones que recibió a través de redes sociales.

“Ante amenazas a mi hijo menor de edad recibí insultos y cero solidaridad de estos senadores de morena: Malú Mícher, Antares Vázquez, Lilia Margarita Valdéz, César Cravioto, Bertha Caraveo y José Narro. Así es su calidad humana”, escribió por medio de su cuenta personal de Twitter.

La senadora expuso a los integrantes de Morena que no emitieron su solidaridad (Foto: Captura de pantalla de Twitter)

Las agresiones comenzaron cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que no acudirá a la entrega de la medalla Belisario Domínguez, argumentando que la legisladora hizo un llamado a insultarlo.

El mandatario dijo que no asistirá al evento debido a que la senadora Téllez organiza una protesta en su contra.

“Ahora una legisladora dio a conocer de que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa porque cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso, muchísimo más respetuoso y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial y tiene que haber respeto”, comentó López Obrador en la conferencia matutina del lunes 4 de octubre.

Las agresiones surgieron luego de que AMLO indicara que no asistirá a la entrega de la medalla Belisario Domínguez (Foto: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

Ante ello Téllez publicó un tuit en donde acusó al Jefe del Ejecutivo de usar a las fuerzas armadas y al estado a su favor.

“Usted Señor Presidente @lopezobrador_ tiene la fuerza del estado para calumniar y la fuerza militar para intimidar. Yo, en cambio, tengo la fuerza de la razón y la fuerza de la palabra para señalar sus constantes violaciones al mandato constitucional. Respete su investidura”, comentó la senadora del PAN.

Por otro lado, la bancada de Acción Nacional en el Senado de la República responsabilizó a López Obrador de las amenazas que recibió su compañera de partido.

“Queremos hacerlo responsable a él de la seguridad de Lily Téllez, hay amenazas y no son menores”, indicó Julen Rementería, coordinador del PAN.

Por su parte, la vicecoordinadora del partido, Kenia López Rabadán, dijo que quien ha rebajado el debate en el país ha sido el propio Presidente de la República con sus frases simplonas, con la estigmatización y descalificación diaria que hace en las mañaneras.

Kenia López Rabadán señaló que la nación requiere de un presidente que no divida (Foto: Cuartoscuro)

“Todos queremos a un presidente que no divida o estigmatice. Hoy el PAN dando un mensaje claro, responsabilizamos al presidente López Obrador por la seguridad de Lily Téllez y su familia, él ha generado esta violencia, las amenazas en las redes sociales”, indicó en tribuna.

Cabe recalcar que las amenazas por redes sociales son un delito. De acuerdo con la consultora Etellekt, en su séptimo informe sobre violencia política en el 2021, se trata del delito de mayor incidencia en contra de personajes políticos. Durante este año, en el marco de las elecciones pasadas, hubo 339 casos de este tipo, los cuales representan un 32% del total (1,066).

El 24% de las amenazas dirigidas a políticos han sido a través de redes sociales. En el 71% de las ocasiones las víctimas no pudieron identificar al autor de las amenazas debido a que estas fueron hechas mediante cuentas falsas o fachadas.

