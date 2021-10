“Nada de politiquería”: Mario Delgado aseguró piso parejo en Morena para 2024

Mario Delgado aseguró que será el pueblo quien elija (Foto: Cortesía Morena)

Luego de una semana donde se dijo que el partido en el poder ya tenía candidata a la Presidencia de la República, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, aseguró que habrá piso parejo para quienes deseen competir por un puesto en los diferentes comicios del 2022 y 2024.

Señaló que el partido guinda siempre ha buscado pluralidad y seguirá trabajando en unidad, por lo cual instó a las y los militantes a reorganizarse para dejar a un lado la politiquería y los sectarismos.

“Vayamos todos unidos; nada de pelearnos, nada de sectarismos, nada de politiquería. Tenemos que reorganizarnos y salir a las calles, visitar casa por cas y permanecer cercanos a la gente para que siga adelante el proyecto de Transformación”

Delgado pidió dejar los "sectarismos" fuera de Morena (Foto: Cortesía Morena)

Por medio de un comunicado de prensa, detalló que serán las y los militantes quienes elegirán a las personas que competirán por un puesto de representación popular mediante el método de encuesta. Un proceso que ya ha sido utilizado en el pasado por el instituto político, tal fue el caso con la candidatura de Claudia Sheinbaum a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el 2017.

“Las encuestas, sin duda, son la vía más certera, transparente y democrática que tiene nuestro movimiento, dado que la fuerza de Morena está en la gente”, expresó el ex diputado federal.

Finalmente, el dirigente nacional invitó a todas y todos los morenistas que deseen obtener una candidatura a concentrarse en las tareas que están realizando actualmente, ya que la elección se basará en el “buen o mal” desempeño que realicen en sus puestos.

Invitó a todas y todos los morenistas que deseen obtener una candidatura a concentrarse en las tareas que están realizando actualmente (Foto: Cortesía Morena)

Y es que a tres años de la contienda electoral por la Presidencia de la República, la ciudadanía comienza a observar cuáles podrían ser los posibles cuadros que los distintos partidos perfilarían para la titularidad del Ejecutivo Federal.

Quien no se ha salvado de los cuestionamientos y teorías es Morena, ya que nombres como el de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal o, incluso, Gerardo Fernández Noroña ya resuenan como los potenciales “presidenciables” para el 2024.

Sin embargo, la polémica creció el pasado miércoles 29 de septiembre con una fotografía, en la cual se le puede ver al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) alzando el brazo de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México durante la inauguración del Banco del Bienestar.

Tal imagen se viralizó rápidamente en las redes sociales, lo cual causó que muchos internautas aseguraran que se trata del famoso “dedazo”, es decir, que el mandatario mexicano presumiblemente “destapó” a Sheinbaum Pardo como la candidata de Morena a la presidencia.

Gira AMLO CDMX Sheinbaum Banco del Bienestar (Foto: Cuartoscuro)

No obstante, no fue la única muestra de cercanía que ambos personajes han protagonizado, ya que desde el pasado viernes 24 de septiembre en Xochimilco, el tabasqueño y la capitalina intercambiaron halagos a su desempeño en la administración pública. No es la primera vez que ambos se reconocen como aliados, pero en los últimos meses el apoyo ha sido más cercano.

“Tuve el gran honor que usted dijera que está representado aquí en la Ciudad de México, pero en realidad usted nos representa, señor presidente, es el anhelo por el que luchamos. No se nos olvida de dónde venimos y, por ello, no se nos olvida dónde estamos, lo que representa la transformación”

Pese a los comentarios que emitió este día Mario Delgado, Claudia Sheinbaum parece aventajar al senador Ricardo Monreal, quien alzó la mano, y al canciller Marcelo Ebrard, en las preferencias del presidente, pues ella ha sido invitada a numerosos actos públicos, incluso fuera de la Ciudad de México y calificada como gobernante “de primera” por el mandatario.

