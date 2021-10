AMLO no asistirá a entrega de la medalla Belisario Domínguez; acusó de complot a Lilly Téllez

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se disculpó con Ifigenia Martínez, una reconocida economista, catedrática y política mexicana, por no poder asistir a la ceremonia en donde se le entregará la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República.

El tabasqueño también aprovechó para felicitarla por este importante galardón y destacó su trayectoria en los estudios de desigualdad y neoliberalismo en México.

Aunado a esto, el mandatario refirió que en su representación acudirá el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues fue notificado de la planeación de un complot en su contra, encabezado por la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez.

“Le mandé una carta, a la maestra Ifigenia, felicitándola y ofreciéndole disculpas porque no voy a asistir, le van a entregar la medalla el jueves, lo considero algo muy merecido, la maestra es excepcional, y en la carta que le escribo, así lo digo, porque la maestra fue directora de la escuela de economía”, señaló.

“Usted merece toda mi administración y respeto y por lo mismo tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte el respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude al poder económico y político ni a sus empleados y voceros”