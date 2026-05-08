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Tren Ligero CDMX anuncia modificación en su horario y cierre de estaciones: así operará el servicio a Xochimilco

Los pasajeros tendrán que hacer trasbordo a camiones RTP entre Estadio Azteca y Xochimilco mientras duren las obras

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Anuncian el cierre de una estación del Tren Ligero hasta nuevo aviso (X/ @STECDMX)
Anuncian el cierre de una estación del Tren Ligero hasta nuevo aviso (X/ @STECDMX)

El Tren Ligero en la Ciudad de México modificará temporalmente su operación y cerrará parcialmente su servicio hacia Xochimilco este sábado 9 y domingo 10 de mayo. Esta medida responde a trabajos de modernización en el sistema de regulación y control del tráfico ferroviario, lo que afectará el recorrido habitual e implicará trayectos combinados con transporte alternativo.

A través de un comunicado, las autoridades pidieron a la población extremar precauciones en sus traslados. El STE aconsejó a los usuarios prever demoras y seguir atentamente los avisos oficiales durante ambos días.

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Las estaciones entre Estadio Azteca y Xochimilco se mantendrán fuera de servicio durante estos dos días, mientras se llevan a cabo labores como el tendido de cableado, la instalación de nuevo equipamiento y mantenimiento integral en la línea. Este operativo forma parte de la implementación del nuevo Sistema de Regulación y Control de Tráfico Ferroviario por parte del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), para la modernización del trayecto completo entre Tasqueña y Xochimilco.

Documento oficial blanco del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México, fechado 7 de mayo de 2026, informando sobre trabajos en el Tren Ligero
El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) emite comunicado sobre los trabajos de modernización del Tren Ligero que modificarán el servicio los días 9 y 10 de mayo de 2026, ofreciendo transporte alternativo. (X/ @STECDMX)

Cierre y horarios del Tren Ligero CDMX

Durante el fin de semana del 9 y 10 de mayo, el Tren Ligero solo prestará servicio regular entre Tasqueña y Estadio Azteca. El tramo de Estadio Azteca hasta Xochimilco quedará cubierto por unidades de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Los horarios no tendrán cambios: sábado de 06:00 a 23:30 horas y domingo de 07:00 a 23:30 horas.

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Este cierre afecta las estaciones intermedias del último tramo rumbo a Xochimilco. Tanto usuarios habituales como visitantes deberán tomar previsiones durante estos trabajos, que buscan una mayor seguridad y una operación más eficiente del Tren Ligero.

Para quienes requieran desplazarse hacia Xochimilco, habrá rutas alternativas y trasbordo garantizado. El STE habilitará camiones RTP para conectar la estación Estadio Azteca con la terminal Xochimilco en ambos sentidos, bajo el horario regular del Tren Ligero. El procedimiento para los usuarios será:

  • Bajar en Estadio Azteca y ubicar el punto de trasbordo para abordar las unidades RTP.
  • Considerar el horario especial: sábado de 06:00 a 23:30 horas y domingo de 07:00 a 23:30 horas.
  • Tomar en cuenta que puede aumentar la demanda en RTP y planear viajes con anticipación.
  • Consultar las redes oficiales del STE para seguir las actualizaciones.

Así es el nuevo Tren Ligero CDMX (Gobierno CDMX)
Así es el nuevo Tren Ligero CDMX (Gobierno CDMX)

También está prevista la entrada en servicio de El Ajolote, con 17 nuevos trenes y estaciones renovadas para el lunes 11 de mayo, lo que representa una de las fases clave en la modernización del sistema de transporte rumbo al Mundial 2026. Las autoridades locales reiteran su compromiso de notificar cualquier novedad relevante sobre la reapertura del tramo o ajustes en la operación tan pronto como estén disponibles.

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