Ricardo Anaya, Maru Campos y Francisco Domínguez: Cortés destapó a posibles presidenciales panistas para 2024

Marko Cortés busca ampliar su mandato frente al PAN cuatro años más. (Foto: Twitter/MarkoCortes)

Marko Cortés, quien busca la ampliación por cuatro años más al frente del Partido Acción Nacional (PAN), declaró en entrevista a varios medios previo al acto de toma de protesta de Mauricio Kuri González como gobernador de Querétaro, que en el partido hay varios candidatos a presidenciables para el 2024.

El panista destapó a cinco gobernadores de su partido y al excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, quien se enfrenta a la justicia mexicana por acusaciones por presuntos sobornos.

Cortés aseguró que los gobernadores Mauricio Vila, de Yucatán; Maru Campos, de Chihuahua; así como el exgobernador de Querétaro Francisco Domínguez, podrían ser “buenos candidatos” a la presidencia de la República en la elección de 2024.

Festejó que el PAN tenga una amplia lista de mujeres y hombres para la próxima elección. “Maru Campos como gobernadora puede ser una opción, Ricardo Anaya, también queretano, excandidato presidencial, el propio Pancho Domínguez, (Francisco García) Cabeza de Vaca, Mauricio Vila, Diego Sinhue.

Ricardo Anaya fue uno de los mencionados por Cortés. EFE/Mario Armas/Archivo

“Estamos abriendo la baraja, porque Acción Nacional requiere muchas cartas, muchas buenas opciones y tenemos claro con qué ganar la Presidencia de la República en el 2024, por supuesto hablé de Maru Campos como una muy buena opción rumbo a la Presidencia de la República”, expuso Cortés.

El dirigente de Acción Nacional afirmó que se evitarán conflictos internos, pues, dijo, necesitan estar unidos. “No puede volver a ocurrir que el partido previo a la elección presidencial se nos parta. Necesitamos ir unidos todos, cerrando filas todos, echados para adelante todos”, declaró.

Cortés también dijo que invitará a Francisco Domínguez Servién, ahora exgobernador de Querétaro, a ocupar la Coordinación Territorial para la renovación de las gubernaturas de Quintana Roo, Durango, Oaxaca o Hidalgo, para el proceso electoral 2022, en el entendido de que todos los panistas se involucren para dar un buen resultado.

Francisco Domínguez rechazó invitación de Marko Cortés

Francisco Domínguez Servién, ahora exgobernador de Querétaro, rechazó la invitación de Marko Cortés, quien busca reelegirse como dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), para formar parte de su equipo como coordinador territorial en alguna de las entidades que en 2022 tendrán elecciones para renovar la gubernatura.

Francisco Domínguez rechazó la invitación de Cortés a formar parte de su equipo como coordinador territorial en alguna de las entidades. Foto: Facebook/Pancho Domínguez

Luego de finalizar la toma de protesta de Mauricio Kuri como su sucesor en el Poder Ejecutivo de la entidad este viernes primero de octubre, el ex mandatario local rechazó ante medios de comunicación la invitación que le hizo Cortés esta mañana a través de su cuenta de Twitter, donde escribió:

“Invitaré a @PanchDominguez para que se integre como responsable territorial en Durango, Hidalgo, Oaxaca o Quintana Roo, para juntos enfrentar las difíciles elecciones del año entrante y lograr los mejores resultados para @AccionNacional”.

Ante los medios, Domínguez aprovechó para criticar a su compañero de partido y señalar que “no creo en él ni en su proyecto”.

El panista aseguró que ya ha platicado con él y “siempre estoy en la disposición de platicar con él, pero se lo he dicho de frente: no creo en él ni en su proyecto. Todo con el PAN. El PAN es mi partido, es una institución. Marko Cortés no es el PAN”.

Marko Cortés es dirigente del PAN. (Foto: facebook.com/DiputadosPRD64)

Y añadió: “Marko Cortés es un hombre que, desde mi punto de vista, no le ha dado buen rumbo al partido, y yo estaré siempre en las filas del PAN”.

Indicó que por lo pronto se tomará un descanso y esperará el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo ha invitado a sostener una charla.

“Voy a descansar. Quiero saber qué es lo que quiero en el futuro, si quiero seguir en la política o no. Tengo la invitación de platicar con el presidente de la República. Me lo han hecho saber su secretario de Gobernación y el secretario privado”, dijo.

