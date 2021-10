“No creo en él ni en su proyecto”: Francisco Domínguez rechazó invitación de Marko Cortés

Francisco Domínguez Servién, ahora exgobernador de Querétaro, rechazó la invitación de Marko Cortés (Foto: Facebook/Pancho Domínguez)

Francisco Domínguez Servién, ahora exgobernador de Querétaro, rechazó la invitación de Marko Cortés, quien busca reelegirse como dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), para formar parte de su equipo como coordinador territorial en alguna de las entidades que en 2022 tendrán elecciones para renovar la gubernatura.

Luego de finalizar la toma de protesta de Mauricio Kuri como su sucesor en el Poder Ejecutivo de la entidad este viernes 30 de octubre, el ex mandatario local rechazó ante medios de comunicación la invitación que le hizo Cortés esta mañana a través de su cuenta de Twitter, donde escribió:

“Invitaré a @PanchDominguez para que se integre como responsable territorial en Durango, Hidalgo, Oaxaca o Quintana Roo, para juntos enfrentar las difíciles elecciones del año entrante y lograr los mejores resultados para @AccionNacional”.

Ante los medios, Domínguez aprovechó para criticar a su compañero de partido y señalar que “no creo en él ni en su proyecto”.

El ex mandatario local rechazó ante medios de comunicación la invitación que le hizo Cortés esta mañana a través de su cuenta de Twitter (Foto: Twitter/MarkoCortes)

El panista aseguró que ya ha platicado con él y “siempre estoy en la disposición de platicar con él, pero se lo he dicho de frente: no creo en él ni en su proyecto. Todo con el PAN. El PAN es mi partido, es una institución. Marko Cortés no es el PAN”.

Y añadió: “Marko Cortés es un hombre que, desde mi punto de vista, no le ha dado buen rumbo al partido, y yo estaré siempre en las filas del PAN”.

Indicó que por lo pronto se tomará un descanso y esperará el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo ha invitado a sostener una charla.

“Voy a descansar. Quiero saber qué es lo que quiero en el futuro, si quiero seguir en la política o no. Tengo la invitación de platicar con el presidente de la República. Me lo han hecho saber su secretario de Gobernación y el secretario privado”, dijo.

El exgobernador indicó que esperará el llamado del presidente, quien lo ha invitado a sostener una charla (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Poco después, Domínguez Servién respondió a Cortés a través de su red social, donde reiteró que cumplió con su responsabilidad como gobernador de Querétaro, por lo que él debe cumplir con la suya, que es ganar las elecciones.

“Agradezco el anuncio de invitación de @MarkoCortes. Me veo obligado a declinar por anticipado. Cumplí con mi responsabilidad en #Querétaro; el presidente del CEN debe cumplir con la suya: ganar elecciones. Rendí cuentas a la gente; Marko deberá rendirlas a la militancia”, sentenció.

Cabe señalar que el pasado 2 de septiembre, Francisco Domínguez Servién anunció que no buscará contender por la dirigencia nacional del PAN por no encontrar “condiciones democráticas” y se incorporará en breve como empresario ganadero.

A través de una carta publicada en su red social, el exmandatario estatal pidió a los militantes blanquiazules renovar la visión al interior, con el fin de asumirse como oposición y una opción que México y la sociedad necesita.

A través de una carta publicada en su red social, el exmandatario estatal pidió a los militantes blanquiazules renovar la visión al interior (Foto: Twitter/@PanchDominguez)

“Les comparto mi decisión de no competir por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, el PAN, al no encontrar, por ahora, las condiciones democráticas que, por vocación, convicción y por el bien de México, deberían de animar su vida interna”, aseveró.

Francisco Domínguez dijo que el partido debe de volverse un partido “unido, abierto y transparente, limpio y democrático”, razón por la cual invitó a que todas y todos los interesados aporten lo necesario para logarlo.

“Necesitamos un partido unido, abierto y transparente, limpio y democrático. Uno que gane elecciones por el voto que respalde lo que hacemos bien y no conformarnos con ser beneficiarios del voto de castigo contra otros. Uno que vuelva a ganar votos y que no se congratule de no perderlos”, apuntó.

