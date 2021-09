“Lento pero seguro”: Julen Rementería advirtió que se le dará seguimiento al “Cubagate”

Julen Rementería informó que le dará seguimiento a la investigación que supuestamente vincula a AMLO, Sheinbaum y Díaz-Canel en un fraude (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Este miércoles 29 de septiembre, el panista Julen Rementería anunció que la investigación que realizó y a la cual tituló como “Cubagate” no ha quedado en el olvido y que se le dará seguimiento al caso para que no quede “solo en los medios”. De acuerdo con el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, le tomó seis meses realizar la pesquisa que reveló los supuestos nexos, por fraude, entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su homólogo en Cuba, Miguel Díaz-Canel, con Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

En este contexto, Rementería señaló lo siguiente mediante su cuenta oficial de Twitter: “Muchos de ustedes me han preguntado qué más vamos a hacer con el fraude de los falsos médicos cubanos. Estamos armando el siguiente paso y esto no se va a quedar solo en medios. Pagarán ante la ley, eso que no les quede duda, esto camina lento pero seguro”.

En el “Cubagate” quedaron asentados los presuntos vínculos por los mandatarios mencionados previamente. Según la pesquisa, la Secretaría del Bienestar canalizó recursos públicos al Gobierno de la CDMX para traer a los médicos cubanos, “que no están titulados”, para que colaboraran en la pandemia; lo que habría costado los más de 255 millones de pesos incluidos servicios generales, de hospedaje, alimentación y pago por servicios profesionales.

El pasado 20 de septiembre, el senador panista publicó una investigación a la que tituló como "Cubagate" (Foto: Twitter/ @julenrementeria)

Las reacciones a las precisiones de Julen Rementería no se hicieron esperar y algunos internautas le sugirieron presentar su investigación por “capítulos cortos con información muy bien apoyada”, y aprovecharon para referenciar la estrategia que ha seguido el ex candidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya Cortés, quien recientemente publicó un video en el que expone pruebas en las que, supuestamente, lo exoneran por los señalamientos que lo involucran con el delito de cohecho.

“Eso es lo que necesitamos Senador, acciones para empezar a callar a los dueños del bla, bla, bla”, “Con todo hasta las últimas consecuencias contra este gobierno corrupto, mentiroso y ladrón”, “Y también investigación de las becas del Conacyt, y ya quitarlas a los indebidamente beneficiados” y “Estaré atenta al seguimiento y cuente con mi apoyo. Tengamos paciencia para reunir evidencias sólidas y que se castigue a todos los involucrados”, fueron algunos de los comentarios que recibió Rementería.

Julen Rementería extendió su apoyo al panista Marko Cortés (Foto: Twitter/ @julenrementeria)

Recientemente, el senador de 60 años respaldó y pidió a los internautas su apoyo para el panista Marko Cortés, quien busca su reelección para presidir al PAN durante un periodo más. “Con Marko Cortés en la presidencia, Acción Nacional llega a ser la primera fuerza opositora del país. Estoy convencido de que con Marko al frente del PAN seguiremos siendo la mejor oposición para los mexicanos”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Su mensaje fue acompañado por un breve video en el que explicó que el próximo 24 de octubre tendrá una “cita con la democracia interna” y expresó que Cortés se ha distinguido por su labor, la cercanía y el diálogo en los acuerdos a los que ha llegado afuera y adentro del partido. En este sentido, Rementería le extendió su apoyo y le deseó éxito en la reelección.

Otro blanquiazul que manifestó su apoyo a Cortés fue el ex presidente mexicano Vicente Fox Quesada. Mediante un video compartido a través de sus redes sociales, el panista señaló que apoyará a Marko Cortés en el proceso interno de Acción Nacional, ya que ha demostrado trabajar con “claras metas”, así como con disciplina y pasión por México.

