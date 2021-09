“La falta de lectura reduce la cognitividad”: Beatriz Gutiérrez Müller tunde a Vargas Llosa por críticas a AMLO

Beatriz Gutiérrez Müller lamentó la negativa de Austria a devolver penacho de Moctezuma (Foto: captura de pantalla)

A través de su cuenta de Instagram, Beatriz Gutiérrez Müller se burló del escritor Vargas Llosa por las críticas que hizo en contra de su esposo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La doctora en teoría literaria recomendó a Vargas Llosa: “Hay que leer porque la falta de lectura reduce la cognitividad”.

Las críticas por parte del escritor peruano y ganador del Premio Nobel de Literatura fueron expresadas durante una entrevista con Carlos Loret de Mola para el medio mexicano El Universal. Entre las varias críticas que hizo al gobierno de López Obrador, Gutiérrez Müller se centró en aquella donde el peruano asegura “sin ninguna duda” que el mandatario tiene deseos de reelegirse.

Al leer esto, la Dra. Gutiérrez Müller tomó una captura de pantalla de la entrevista y la publicó en sus historias de Instagram agregando la frase ya mencionada.

Foto: Andina

Las reacciones de usuarios y usuarias de redes sociales no se hicieron esperar. En particular, políticos y otros personajes críticos del gobierno de AMLO retomaron el hecho para burlarse de Beatriz Gutiérrez.

Por ejemplo, Chumel Torres publicó una imágen donde se parodian los anuncios publicitarios de la librería mexicana Gandhi. En el falso anuncio se añade el texto: “Leer evitará pedir a una Premio Nobel de Literatura que lea porque la falta de lectura ‘reduce la cognitividad’”.

Por otro lado, la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez también se burló de la Dra. Beatriz. A través de su cuenta de Twitter, la panista publicó una imagen de una búsqueda en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) de la palabra “cognitividad”, sin embargo, el acervo no arrojó resultados. La senadora agrega entonces: “La falta del diccionario reduce el entendimiento”.

Lilly Téllez y Beatriz Gutiérrez Müller (Foto: Cuartoscuro)

El comentario completo de Vargas Llosa en la entrevista fue: “Yo creo que se quiere reelegir como todos los presidentes, prácticamente todos los presidentes quisieran ser reyes. López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda, yo espero que los mexicanos no se lo permitan”.

Además de dicha afirmación, Mario Vargas Llosa señaló a López Obrador de comportarse como un populista y lo llamó “cómico, absurdo”:

“Ha demostrado que es un populista, no me diga que no es cómico, absurdo. A estas alturas pedirle a España que pague los costos de lo que fue la Conquista de México, es algo completamente disparatado, no tiene ni pies ni cabeza”.

El premio Nobel además criticó la visión que tiene la administración de Andrés Manuel López Obrador sobre la conquista de los españoles sobre los pobladores originarios del continente. Vargas Llosa defiende las acciones de los españoles y afirma: “nos produjo la libertad, nos produjo la democracia”.

El escritor peruano Mario Vargas Llosa habla hoy durante la presentación de su serie "Mario Vargas Llosa una vida en Palabras", en la capital mexicana. EFE/Sáshenka Gutiérrez

El comentario de Vargas Llosa hace eco de otras opiniones vertidas que se oponen a la visión que la actual administración tiene sobre la conquista. Por ejemplo, el partido de ultraderecha español, Vox (señalado por muchas personas como fascista), escribió en su cuenta de Twitter el pasado 13 de agosto: “Tal día como hoy de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Orgullosos de nuestra Historia”.

Igual que los opositores al gobierno de AMLO, Vargas Llosa rechazó también la decisión de López Obrador sobre la invitación hecha al presidente cubano Díaz-Canel: “Que el Presidente, en los 200 años de Independencia, invite a un presidente cubano a que venga a pronunciar un discurso tampoco tiene mucho sentido, también es una cosa populista, francamente de mal gusto”.

