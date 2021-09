Detuvieron a dos ex policías involucrados en la matanza de Nochixtlán

(Foto: Jorge A. Pérez Alfonso)

Tras audiencia de un juez, fueron sometidos a prisión preventiva dos de los policías involucrados en el desalojo fallido ocurrido el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, lugar perteneciente al estado de Oaxaca. Se trata de dos mandos de seguridad retirados: uno de la Policía Estatal y otro de la extinta Policía Federal (PF).

En el lugar murieron ocho civiles y hubo más de 100 heridos por disparos de arma de fuego provenientes de los servidores públicos. Fue hasta la madrugada de este sábado cuando se llevaron a cabo las primeras detenciones.

De acuerdo con fuentes de seguridad, Juan P. A., —quien en 2016 se desempeñó como director de la División de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal— fue detenido en la ciudad de Oaxaca; mientras que el otro involucrado fue Carlos G. R., quien fue aprehendido en la Ciudad de México —en ese entonces, era uno de los agentes que estaban al frente del desalojo solicitado por el gobierno del exgobernador Gabino Cué Monteagudo—.

El "operativo Oaxaca" tuvo como objetivo desmantelar el bloqueo por parte de las y los manifestantes (Foto: EFE)

Al término de la audiencia que duró unas siete horas, el Ministerio Público Federal realizó la imputación de los cargos. Los dos antiguos mandos policiacos se acogieron al término constitucional de seis días para resolver su situación jurídica, por tal motivo el juez de la causa ordenó prisión preventiva oficiosa, en tanto se resuelve su situación jurídica, de acuerdo con información de La Jornada.

El dirigente del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic), Santiago Ambrosio, declaró para La Jornada que estás detenciones no eran suficientes, ya que ellos no habían actuado por decisión propia, sino que se les fue encomendada una tarea y se debía castigar a la cadena de mando.

Gabino Cué, exgobernador; Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación; el ex comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos; y el ex comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia son algunos de las personas que Ambrosio cree que se les puede atribuir alguna culpa.

¿Qué fue lo que paso?

Los hechos ocurrieron el 19 de junio de 2019 (Foto: EFE)

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “la comunidad de Asunción Nochixtlán puerta de la Mixteca oaxaqueña, fue atacada violentamente por centenares de elementos de las policías municipal, estatal y federal, dejando como saldo una gran cantidad de víctimas y graves violaciones a sus derechos humanos”.

Eran las 7:00 horas cuando maestros y población civil se reunieron en apoyo del movimiento magisterial y de impulsar reformas sociales que ayudarían a mejorar las condiciones de la Mixteca, la cual se veía contantemente afectada.

“Sin previo aviso de persuasión fueron atacados por un contingente de fuerzas policiales: 400 policías federales, 400 estatales y 50 elementos de la Agencia de Estatal de Investigaciones, el cual tenía la misión de recuperar la libre circulación en las vías federales, como parte del ‘Operativo Oaxaca’ ordenado por el entonces gobernador del Estado Gabino Cue” afirmó la CNDH.

Los manifestantes tuvieron que disolver el bloqueo y se replegaron al panteón que se encontraba en dirección al poblado. Fue aquí donde maestros, jóvenes, mujeres y niños se defendían con piedras y lo que tenían a mano. El enfrentamiento se extendió hasta pasadas las 15 horas.

El saldo de los enfrentamientos entre las autoridades y la población fue de ocho personas fallecidas, 103 lesionados y 46 afectados por la exposición a gases lacrimógenos (de las cuales 35 son menores de edad), según la Comisión.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el 19 de octubre de 2019 señaló: “a tres años (de la masacre) todavía se recuerda, hay víctimas. A todos ellos se les va a apoyar. Hay cosas que tardan y ustedes lo saben…La justicia tarda pero llega cuando hay voluntad”.

SEGUIR LEYENDO: