Insabi se deslindó por falta de oncológicos en Hospital de la Niñez Oaxaqueña

Murat, gobernador de Oaxaca, y Juan Ferrer del Insabi, se reunieron para reordenar las plazas de trabajadores de la salud en el estado (Foto: Gobierno de México)

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se deslindó por la administración y falta de medicamentos para niños con cáncer en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, cuyas gestiones son autónomas; pero aclaró que hubo acercamientos para verificar la situación del nosocomio.

De acuerdo con el Insabi, se han reportado datos falsos sobre la responsabilidad federal en el hospital oaxaqueño, pues desde su fundación se creó como Organismo Público Descentralizado (OPD) del gobierno estatal. De ahí que esa institución administra de manera independiente sus recursos y no registra demanda específica de oncológicos hacia la federación.

Adalberto Javier Santaella Solís, coordinador de Abasto del Insabi, informó en un encuentro virtual con padres de niños con cáncer que este 22 de septiembre autoridades federales y de Oaxaca se reunieron para revisar la situación.

Además, fueron giradas instrucciones a la directora de Control y Emisión de Pedidos de Medicamentos y Material de Curación, Teresa Lozada Vázquez, para que supervise qué medicamentos se han recibido en el almacén estatal, pero los datos serán proporcionados la próxima semana.

El Hospital de la Niñez Oaxaqueña es independiente al Insabi (Foto: Cuartoscuro)

De esa manera, el Insabi atribuyó las demandas del Hospital de la Niñez Oaxaqueña al gobierno de Alejandro Murat.

“En la reunión del pasado 8 de septiembre, el vocero del Colectivo de Madres y Padres de Niñas y Niños con Cáncer estaba dando seguimiento al tema de abasto del Hospital de la Niñez Oaxaqueña. También informó que el colectivo había decidido no involucrar más a la representante de familiares de ese hospital, ya que estaba politizando la situación”, justificó la dependencia federal.

Agregó que ya fueron solicitadas las claves y piezas recibidas, pero el responsable del almacén en la entidad pidió tiempo para atender el reporte que, desde julio, no ha proporcionado a la Dirección de Control y Emisión de Pedidos del Insabi.

“Continúa la divulgación de información falsa en redes sociales. La última de ellas es la publicación en donde se asegura que la cocina del Hospital de la Niñez Oaxaqueña pide ayuda. Esto es totalmente falso. El Insabi lo ha corroborado con las autoridades del hospital. Esto es mentira”, acusó la institución que pidió corroborar datos con fuentes oficiales.

En una reunión con padres de niños con cáncer se informó sobre el caso del hospital oaxaqueño (Foto: Gobierno de México)

Una de esas críticas fue manifestada por el opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el ex candidato presidencial Gabriel Quadri de la Torre, quien acusó escasez de medicamentos en el nosocomio que identificó como privado.

“Escasez de medicamentos también en hospitales privados. El frenesí destructivo de López no tiene límites”, publicó el político en Twitter.

Apenas este 21 de septiembre, el titular de la Secretaría de Salud (SSa), Jorge Alcocer Varela, destacó que el Gobierno de México ha recibido más de 100 millones de medicinas gracias a la compra de fármacos en el extranjero.

La publicación de Quadri de la Torre provocó que varios usuarios de Twitter secundaran sus comentarios y extendieran sus críticas hacia la administración del tabasqueño.

Gabriel Ricardo Quadri de la Torre ​arremetió contra AMLO por falta de oncológicos (Foto: Archivo)

Sin embargo, también hubo internautas que arremetieron en contra del político de 67 años y lo cuestionaron sobre su profesión como académico en la Universidad Iberoamericana. Asimismo, apuntaron que la pandemia por COVID-19 alentó la producción mundial de fármacos.

“¿Qué tiene que ver el Estado en los negocios entre hospitales privados y farmacéuticas privadas, reaccionario obtuso?”, “Creo que no tienes noción de qué significa “privado” y “público” ¿Y así eras maestro de la Ibero? ¿Qué enseñanzas aparte del acoso sexual impartías?”, “Órale, lo que no tiene límites es tu incapacidad de razonar, Quadri” y “Ya no te juntes con Fox” fueron algunas respuestas.

Por otra parte, Juan Ferrer, titular del Insabi, se reunió con el gobernador Alejandro Murat para lograr el reordenamiento del sector Salud oaxaqueño, derivada del término de vigencia de dos mil 125 plazas eventuales que no cuentan con fuente de financiamiento. Pues en ese estado, al menos 527 empleados atienden la pandemia de coronavirus, lo cual representa un gasto de 300 millones de pesos durante 2020 y 2021.

El funcionario agregó que la dependencia a su cargo ha depositado puntualmente todas las aportaciones a Oaxaca, que suman mil 144.5 millones de pesos en tres trimestres.

