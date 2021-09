Una explosión dejó cinco personas lesionadas en Metepec, EdoMex

La explosión posiblemente fue por acumulación de gas (Foto: Twitter/@ValleDeLerma_)

Se registró una explosión por fuga de gas en el fraccionamiento Campestre del Valle —ubicado en el municipio de Metepec, Estado de México (Edomex)—. El siniestro dejó como resultado cinco personas lesionadas, de las cuales una está grave. De acuerdo con las autoridades, en ese lugar se guardaron varios tanques de gas y garrafas de gasolina para la caldera de la alberca.

Según Protección Civil y Bomberos de Metepec, el accidente ocurrió en el residencial Campestre del Valle. El lugar se encuentra ubicado sobre calle José María Morelos, casi esquina con Leona Vicario.

Quienes informaron del incidente al momento de lo ocurrido fueron los propios vecinos del lugar. Las llamas poco a poco fueron abriéndose paso hacia el club residencial, en donde supuestamente había personal laborando.

Las autoridades aseguraron el lugar para salvaguardar a la población (Foto: Twitter @ValleDeLerma_)

De acuerdo con información de Milenio, los residentes evacuaron el inmueble mientras que elementos de Protección Civil y Bomberos de Metepec atendieron la emergencia, los cuales confirmaron que cinco trabajadores del club resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad, por lo que fueron trasladados al Hospital General doctor Nicolás San Juan, cercano a la localidad.

Con base en las indagaciones, la causa del accidente fue la acumulación del gas y cinco bidones de gasolina que estarían en las instalaciones al momento del accidente y que los empleados utilizaron para el mantenimiento del inmueble. No obstante, aún no se sabe cual fue el detonante para que el material inflamable estallara.

¿Cómo evitar que haya explosiones de gas en los hogares?

Los cilindros con gas tienen que estar en constante revisión para evitar accidentes (Foto: Pixabay)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPCCDMX) tiene recomendaciones puntuales para que los hogares y establecimientos no sufran percances.

De acuerdo con información de la dependencia, las fugas de gas son la causa principal de flamazos, incendios, explosiones, quemaduras e intoxicaciones en el hogar, por ello es importante revisar las conexiones, así como los cilindros, cada 6 meses y después de que ocurra un sismo.

Entre las recomendaciones que hace la dependencia, esta colocar agua jabonosa en el cilindro o conexión del que se sospeche hay fuga. Si salen burbujas, se puede asumir que hay un desperfecto y se tendrá que arreglar para evitar accidentes.

Es importante que al comprar un cilindro de gas L.P. se compruebe que no presente golpes y/o abolladuras, corrosión o que desprenda fuerte olor a mercaptano etílico; Es necesario recordar que, aunque el gas licuado de petróleo es inodoro, se le añade un odorante que permite identificar una fuga.

El cilindro se debe colocar en piso firme, nivelado y al exterior del hogar. No se debe exponer el tanque a ninguna fuente de calentamiento; la distancia mínima a un elemento que genere chispas es de 1.5 metros.

El tanque solo puede ser utilizado para almacenar gas (Foto: Cuartoscuro)

No se debe perforar, golpear o utilizar el tanque para otras cosas que no sean el almacenamiento del gas y cuando se cocine no se debe dejar los quemadores de la estufa o el horno encendidos sin vigilancia para evitar accidentes.

Por ningún motivo los menores deben jugar en la cocina. Se recomienda colocar protectores en las perillas de la estufa; también, se debe revisar antes de dormir o salir de viaje las llaves para que no haya accidentes.

En caso de que se detecte una fuga, se debe cerrar la llave de paso, no encender o apagar la luz, aparatos eléctricos o celulares. En el caso de que se perciba la fuga en un lugar cerrado, se deben abrir puertas y ventanas para que el espacio se ventile.

Si es en un hogar, la persona afectada debe de llamar a los servicios de emergencia lo más rápido posible y no ingresar al domicilio hasta que las autoridades correspondiente sindiquen que es seguro hacerlo.

