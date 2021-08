“Ni ganas me dan de rezar por gente necia”: sacerdote de Nuevo León regañó a quienes no se vacunan contra COVID-19

(Foto: Facebook/Noel Lozano)

“Ni ganas me dan de rezar por gente necia”, aseguró el sacerdote Noel Lozano, quien oficia misa en la Parroquia Cristo Obrero de Santa Catarina, Nuevo León, en referencia a las personas que niegan a vacunarse contra el COVID-19.

Este fin de semana se hizo viral el padre, quien fue videograbado regañando a los fieles que no se cuidan y en consecuencia ponen en riesgo la salud de los demás que sí atienden las medidas sanitarias.

“La gente que no se está vacunando es la que nos está enfermando a los demás. Algunos me dirán: ‘Claro que no, Padre’. Claro que sí”, aseguró.

Comentó a los presentes que una amiga que no se quiso inocular había sido ingresada a un hospital tras dar positivo a COVID-19 y que ahora se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte.

(Foto: Facebook/Noel Lozano)

“Le dije a la familia: ‘Voy a rezar por ella, porque soy muy amigo de ustedes’. Pero casi ni ganas me dan de rezar por gente necia que no ha querido cuidarse”, aseguró.

Tras ello, cuestionó a los feligreses sobre por qué habría que pedir por otras personas que no toman en serio la vida al no cuidarse a sí mismas, no tomarse en serio la pandemia y poner en riesgo a quienes les rodean.

“¿Por qué tenemos que estar rezando por esos que les vale la vida de ellos y de los demás?… Ya no vengan a pedir oraciones por los que no se quieren cuidar. Vamos a rezar por la gente que sí se está cuidando y por la gente que valora la vida de los demás y su propia vida. Por los necios, que Dios se compadezca de ellos”,

Las palabras del sacerdote, pronto se hicieron virales y fueron apoyadas por los cibernautas, quienes estuvieron de acuerdo en que se les llamara necios a quienes no se vacunan contra el COVID-19 y por su descuido ponen en riesgo a los demás.

(Foto: Facebook/Noel Lozano)

“Representa el sentir de todos! Es sacerdote pero también humano y ya estamos hasta el gorro de la gente que no cree, que no se cuida y que no se vacuna!”; “Una caguama para el padrecito yo la pago”, fueron algunos de los comentarios.

Actualmente, en Nuevo León hay un total de 223,412 contagios acumulados y 11,864 decesos por la pandemia de la COVID-19 desde el primer positivo, según los últimos datos oficiales correspondientes al 14 de agosto.

El pasado 12 de agosto conmocionó a México la muerte de dos bebés por COVID-19 en Nuevo León. La noticia fue confirmada por el titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos.

Sacerdote de Monterrey, Nuevo León llama necios a los que no se quieren vacunar contra el covid-19. pic.twitter.com/xx2rFH2x30 — Lo + viral (@VideosVirales69) August 13, 2021

Una de las víctimas tenía 20 días de nacido y la otra nueve meses de edad. En este contexto, reiteró que los menores de edad pueden contagiarse y sufrir enfermedad grave, aunque no se presente esta condición a menudo.

“Quien piensa que los niños no se contagian o no fallecen, está equivocado. Obviamente la enfermedad es mucho más leve, las posibilidades de que se complique es menor, pero siempre existe el riesgo”, explicó el servidor público.

En este sentido, señaló que la “diferencia entre la vida y la muerte” es la vacunación contra SARS-CoV-2. Por otra parte, pidió a la población respetar las medidas sanitarias establecidas para frenar la transmisión de la enfermedad.

