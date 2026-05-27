Puerto Escondido ya no es solo para surfistas: lo que encontrarás si vas este verano

La transformación es profunda. Lo que durante décadas fue territorio casi exclusivo de quienes buscaban las olas del Mexican Pipeline en Playa Zicatela hoy atrae a familias, nómadas digitales y viajeros de bienestar que llegan a quedarse semanas enteras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de Oaxaca Puerto Escondido tuvo en 2025 1,150,833 visitantes, y la cifra ya no sorprende a nadie que conozca el destino.

El pueblo costero del Pacífico oaxaqueño dejó de ser el secreto de los surfistas hace tiempo y hoy ofrece una oferta que va desde lagunas bioluminiscentes hasta retiros de yoga y coctelería premiada por la Guía Michelin, con precios que se adaptan a casi cualquier bolsillo.

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La transformación es profunda. Lo que durante décadas fue territorio casi exclusivo de quienes buscaban las olas del Mexican Pipeline en Playa Zicatela hoy atrae a familias, nómadas digitales y viajeros locales que llegan a quedarse semanas enteras.

Qué esperar si vas este verano

De junio a noviembre también opera la temporada de anidación de tortugas en Playa Bacocho. Las organizaciones Vive Mar y Turtle Camp ofrecen recorridos para participar en liberaciones nocturnas con transporte incluido desde el centro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano —de junio a agosto— coincide con la temporada alta de surf en Zicatela, cuando el oleaje alcanza su punto máximo.

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Pero también abre una de las ventanas más atractivas para ver la bioluminiscencia en la Laguna de Manialtepec, a unos minutos del pueblo: los operadores locales ubican la mejor época entre junio y diciembre, con septiembre como el mes de mayor intensidad, especialmente en noches de luna nueva.

De junio a noviembre también opera la temporada de anidación de tortugas en Playa Bacocho. Las organizaciones Vive Mar y Turtle Camp ofrecen recorridos para participar en liberaciones nocturnas con transporte incluido desde el centro.

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Para quienes no surfean, las playas tienen personalidades muy distintas. Carrizalillo es la opción para nadar con calma: aguas claras, oleaje suave apto para niños y acceso por escaleras talladas en el acantilado, sin costo de entrada. La Punta, en el extremo sur de Zicatela, concentra los estudios de yoga, los cafés veganos y los hostales más relajados del pueblo.

Cuánto cuesta hospedarse

Para quienes viajan con presupuesto ajustado, los dormitorios en hostal siguen entre 300 y 500 pesos por noche, y los cuartos privados básicos rondan los 800 a 1,400 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los precios subieron de forma notable desde 2019. Los hoteles boutique cerca de Carrizalillo y La Punta cobran entre 2,500 y 8,000 pesos por noche en temporada alta, un rango comparable al de Tulum.

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Entre las opciones mejor valoradas en Tripadvisor y Expedia aparecen el Mantra Hotel Boutique —calificado como “excepcional” con 88 reseñas— y Punta Nayaá, ambos en la zona de Zicatela.

Para quienes viajan con presupuesto ajustado, los dormitorios en hostal siguen entre 300 y 500 pesos por noche, y los cuartos privados básicos rondan los 800 a 1,400 pesos.

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Los espacios de coliving —muy populares entre nómadas digitales— arrancan desde USD 450 al mes en opciones sencillas y llegan a USD 2,300 en los de mayor nivel, todos con wifi de fibra óptica o respaldo de Starlink.

La comida, uno de los argumentos más fuertes

una tlayuda en puesto callejero, entre 60 y 120 pesos. Los restaurantes de autor como Almoraduz —referencia gastronómica del destino con menú de diez tiempos— combinan técnicas contemporáneas con ingredientes de la costa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gastronomía oaxaqueña es parte central de la experiencia. Un desayuno en el Mercado Benito Juárez cuesta entre 50 y 150 pesos; una tlayuda en puesto callejero, entre 60 y 120 pesos. Los restaurantes de autor como Almoraduz —referencia gastronómica del destino con menú de diez tiempos— combinan técnicas contemporáneas con ingredientes de la costa.

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El restaurante Atarraya suma otro argumento: su bartender principal, Gabriela Campos, ganó el Premio a la Cóctelería Excepcional de la Guía Michelin México 2025. Su menú usa el mezcal como hilo conductor; uno de sus tragos más comentados es el Xóchitl, donde el agave se macera con flores de cempasúchil.

Actividades más allá de las olas

Un paseo en lancha por la Laguna de Manialtepec de día —con avistamiento de aves entre manglares— cuesta entre 500 y 800 pesos por persona. Las clases de surf para principiantes en La Punta rondan los 600 a 1,000 pesos por sesión con tabla e instructor. El parapente sobre los acantilados opera principalmente de noviembre a abril, con tarifas de entre 1,200 y 1,800 pesos en tándem.

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Para salir del pueblo, los tours de un día a Mazunte y Zipolite —dos pueblos costeros a menos de una hora— cuestan entre 200 y 400 pesos solo en transporte. Mazunte se consolidó como centro de yoga y medicina tradicional, con una escena de restaurantes internacionales que sorprende para su tamaño. A mediados de noviembre alberga además un Festival Internacional de Jazz con escenario directo en la playa.

Lo que conviene saber antes de ir

Una botella de vino y dos copas reposan sobre la arena en una playa, mientras el sol se oculta en el horizonte. De fondo, sombrillas coloridas completan la escena, evocando un ambiente relajado y romántico ideal para disfrutar del verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ocupación hotelera en Puerto Escondido promedió 40.39% en 2025, con picos de hasta 85% en el aeropuerto local durante el primer cuatrimestre del año. Eso significa que en temporada alta las habitaciones se llenan rápido: los expertos recomiendan reservar con al menos ocho semanas de anticipación para Navidad, Semana Santa y los meses de verano.

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Para moverse dentro del pueblo, el colectivo es la opción más barata. Los taxis dentro de la ciudad rondan los 50 pesos en recorridos cortos y hasta 150 pesos en los trayectos más largos. Desde el aeropuerto, el colectivo compartido cuesta 105 pesos por persona; el taxi autorizado con tarifa fija cobra entre 250 y 550 pesos según la zona de destino. No hay Uber.

La comida en los puestos y mercados locales sigue siendo accesible. Solo los restaurantes orientados al turismo cobran precios turísticos.

Sumario de precios 2026

Un refrescante cóctel con rodaja de lima adorna la barra decorada con conchas marinas, mientras de fondo, varias personas disfrutan de una animada conversación durante un atardecer junto al mar. El ambiente invita al esparcimiento y la convivencia en un escenario paradisíaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hospedaje (por noche)

Cama en dormitorio de hostal: 300 – 500 pesos

Cuarto privado básico: 800 – 1,400 pesos

Hotel boutique en temporada alta: 2,500 – 8,000 pesos

Coliving (mensual): USD 450 – USD 2,300

Comida

Desayuno en el Mercado Benito Juárez: 50 – 150 pesos

Tlayuda en puesto callejero: 60 – 120 pesos

Plato completo en lonchería local: 80 – 150 pesos

Restaurante con servicio completo: 180 – 350 pesos por persona

Actividades

Entrada a Carrizalillo: gratis

Tour de bioluminiscencia nocturno (kayak + transporte): 950 pesos por persona

Liberación de tortugas (con transporte): 500 – 900 pesos

Paseo en lancha por Manialtepec (día): 500 – 800 pesos

Clase de surf con tabla e instructor: 600 – 1,000 pesos

Parapente en tándem: 1,200 – 1,800 pesos

Tour de un día a Mazunte o Zipolite (solo transporte): 200 – 400 pesos

Transporte local

Colectivo dentro del pueblo: 8 – 12 pesos

Taxi dentro de la ciudad (recorrido corto): desde 50 pesos

Taxi dentro de la ciudad (trayecto largo): hasta 150 pesos

Colectivo compartido desde el aeropuerto: 105 pesos por persona

Taxi autorizado desde el aeropuerto (tarifa fija por zona): 250 – 550 pesos